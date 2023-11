Incrementos de gasolina y peaje golpean a transportistas de Orizaba

Un cierre de año difícil es el que están teniendo los transportistas de carga ante el constante incremento de precios de los combustibles y el incremento en las tarifas de las casetas de peaje, señaló Aldo Romero Lezama, delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC) en la región de Orizaba.

"Yo no sé quiénes son las personas que tomen la decisión de los aumentos en las casetas de peaje, pero la verdad es que se necesita por lo menos invitarlos a manejar, que vengan de la Ciudad de México al Puerto de Veracruz en ida y vuelta y se den cuenta que las carreteras están en malas condiciones", expuso.

Romero Lezama apuntó que la autopista 150D no tiene pintadas las rayas, sigue vigente el tema de la inseguridad, que en el tramo de Mendoza al trébol de Maltrata, el carril de subida, cuando empieza a llover, se pone muy resbaloso y hay muchos accidentes.

Consideró que si al menos ese 3 por ciento de aumento en los cobros del peaje se viera que se invierte en el mejoramiento de las vías no se diría nada, pero la realidad es que no es así. Agregó que aunque se quejen, no se da marcha atrás a estos incrementos.

El delegado de la AMOTAC refirió que aunque ha aumentado la vigilancia en las Cumbres de Maltrata a Puebla, se siguen dando incidentes.

"Ojalá Capufe ponga atención en el tema que tenemos en el tramo de La Choza, que se le llama, al trébol de Maltrata, para se haga algo y en tiempo de lluvias y de chipi-chipi deje de haber accidentes".

Recordó que desde hace dos años se trae ese tema, cuando se vio que el polímero que se puso se ponía muy resbaloso e incluso hace un año se les dijo por parte de la superintendencia de Capufe Esperanza, que es a quien le corresponde el tramo, que iba a haber un reencarpetamiento, pero hasta ahora no ha habido nada.