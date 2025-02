Hasta el momento no hay resultado de encuestas de Morena en Veracruz

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta mencionó que hasta el día de hoy no hay ningún resultado de las encuestas para definir los candidatos, pues dijo que en la gran mayoría están por iniciar el levantamiento de las mismas o están en ese proceso.

Por ello, dejó en claro que es totalmente falso que haya una lista oficial ya de aspirantes ganadores de esas mediciones.

"Quiero ser muy enfático muy preciso, no hay aún resultados oficiales de ganadores de las encuestas que el partido está realizando, incluso hoy en día todavía hay encuestas en proceso, es decir, hay municipios en los que todavía están encuestando, entonces no hay nada oficial, no hay nada definido", expresó.

En entrevista, el dirigente estatal de Morena en Veracruz señaló que hay inquietud y efervescencia en muchos compañeros con aspiraciones y que ello pudiera estar ocasionando esta desinformación.

"Sobre esa supuesta lista de ganadores que anda circulando lo que puedo decir es que entiendo que hay mucha inquietud de algunos compañeros, pero no hay que mal informar, no hay que desinformar. Estamos todavía en el proceso interno. Estamos todavía en la etapa de las encuestas después de esa etapa cuando termine vamos a la etapa de la ponderación de las opiniones, y entonces no hay nada todavía de lista de ganadores de encuestas", explicó.

En este sentido, Esteban Ramírez Zepeta, recordó que si bien, más de 5 mil aspirantes se registraron en el proceso interno del partido, la Comisión Nacional de Encuestas será la encargada de analizar y definir cada uno de los perfiles que están siendo sometidos al proceso de encuesta.