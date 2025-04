¿Te enviaron ´233´ en WhatsApp? Esto significan algunos códigos

En WhatsApp es donde más circulan las tendencias de comunicación que surgen con frecuencia, desde emojis, stickers y abreviaturas, pero otra forma curiosa y menos común son las combinaciones numéricas.

Algunos países han vuelto popular el enviar códigos de números para expresar ciertos mensajes, y recientemente usuarios en México compartieron que ya llegó a nuestro país la tendencia de usar uno en particular: "233". Sin embargo, quienes no estén familiarizados con la práctica no entenderán su significado y seguro habrán pensado lo peor.

También te puede interesar... Sigue estos pasos para activar el ´modo gato cálico´ en WhatsApp

¿Qué significa que te envíen "233" en WhatsApp?

Si recibiste este código como respuesta, ¡no te preocupes! No se trata de nada malo, ni de algún intento de hackeo, por si por ahí iban tus sospechas.

El "233", junto a otros códigos numéricos, comenzó a usarse en China. La periodista Mithila Phadke compartió a la BBC que en el país asiático la comunicación con números es especialmente popular debido a que se considera más sencilla que las letras.

El número "233" se utiliza en dicho país para expresar risas por algún mensaje o imagen que le haya parecido gracioso al usuario, lo que nosotros diríamos con un "jajaja".

También te puede interesar... Esta es la lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de abril

Destacan más ejemplos de estos códigos numéricos, como 520 que significa "te amo", 929 para pedir perdón, 555 que sería el equivalente a enviar un emoji llorando y 748 con el que literalmente se le dice a alguien que se vaya al infierno.

Las jergas digitales son un aspecto cada vez más normalizado del mundo tecnológico actual, y se han manifestado de muchas formas, siendo las más populares en nuestro país los emojis y algunas abreviaturas tomadas del inglés, como "BTW" ("by the way", traducido como "por cierto) y "IDK" ("I don´t know" = "no lo sé").