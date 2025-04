Insiste Javier Duarte: Yunes y Winckler torturaron a mis ex colaboradores

Este 31 de marzo, el ex fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz celebra su cumpleaños en prisión, mientras su jefe, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares corre libremente en el boulevard de Veracruz, reprochó el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

A través de sus redes sociales, una vez más lanzó un ataque contra Yunes Linares y aseguró que éste junto con su fiscal torturaron a varios funcionarios del duartismo.

"Mientras el día de hoy @AbogadoWinckler celebra su cumpleaños encerrado en una celda en el penal de Pacho Viejo, Veracruz debido al cumplimiento de las órdenes que recibió de su jefe @YoconYunes para torturar a mis excolaboradores", escribió.

Con tal tortura, dijo, Yunes Linares pretendía obligar a declarar falsedades para incriminarlo en la fabricación de los delitos que le inventaron.

"El pederasta disfruta de una vida feliz y tranquila derivado del manto de la impunidad que lo protege pagado con la traición a quienes aún confiaban en él", añadió.

Y para rematar, Javier Duarte de Ochoa escribió la frase #FelicidadesWinckler y el texto junto con una fotografía de Miguel Ángel Yunes Linares sonriendo, en ropa deportiva, tras participar en una carrera el fin de semana pasado.