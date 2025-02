Gómez Cazarín arremete nuevamente contra Manuel Huerta y lo tacha de traidor

El delegado de los Programas del Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, criticó a su correligionario, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por modificar su postura sobre la posible afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, asunto que se analiza en la Comisión de Honor y Justicia de MORENA a nivel nacional.

Gómez Cazarín señaló que Huerta Ladrón de Guevara ha dejado de sostener su posición en contra de la familia Yunes y de los señalamientos de presunta corrupción al cambiar "la carpeta azul" por "la carpeta blanca de la Paz".

"Eres un convencenciero, eres incongruente y ya yo diría que eres hasta traidor al movimiento o qué, crees que no se dio cuenta la gente durante los 6 años como quisiste primero dividir al Congreso, luego tal parece que querías derrocar al gobierno del ingeniero Cuitláhuac García".

ACUERDO CON NOROÑA y ADÁN AUGUSTO

Asimismo, a través de sus redes sociales, Gómez Cazarín criticó que Huerta Ladrón de Guevara no se haya manifestado sobre la situación, argumentando la existencia de un acuerdo entre el senador y otros integrantes del Senado.

"Por qué no te manifestaste, porque tienes otros socios allá en el Senado y claramente son Adán Augusto y Noroña porque ya entre ustedes según se pusieron de acuerdo, piensan que los Yunes van a venir ahora y ahora se van a enfundar de MORENA".

El delegado recordó hechos de legislaturas anteriores en el Congreso local, en los que Huerta Ladrón de Guevara habría buscado dividir la bancada morenista. En ese sentido, indicó:

"Tu quisiste dividir al Congreso de Veracruz o se te olvida que mandaste a muchos diputados a hacer otra bancada, se te olvida o ya tienes lagunas mentales. Por tu culpa se me complicaban las votaciones, porque me tenías dividido el Congreso. Yo llegué con 27 diputados, tú te llevaste 8 o se te olvida, porque querías golpear, chocar, no te importaba MORENA, quieres ser tú, tú y tú".

También te puede interesar... Morenistas en Orizaba dicen no a afiliación de Yunes Márquez (+VIDEO)

HUERTA CONTRATÓ A PANISTAS Y PRIISTAS

Gómez Cazarín agregó que, durante la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, Huerta Ladrón de Guevara habría impuesto a militantes de otros partidos en puestos de la delegación, citando el caso de la dirección regional en Cosoleacaque con la designación de Sara Torres.

El delegado recalcó además que en periodos anteriores había impulsado acciones en contra de funcionarios vinculados a la familia Yunes, como en el caso de la separación del cargo del exfiscal Jorge Winckler Ortiz. En relación con la coordinación con la gobernadora de Veracruz, indicó:

"No quieras hacer como le hiciste al exgobernador, Cuitláhuac García, que querías ser gobernador porque eras delegado del Bienestar. No, eso de superdelegado no, no soy super ni soy el dueño de acá y me creo, no, yo estoy para trabajar coordinado con la gobernadora porque no voy a hacer ni vamos a repetir tu historia, no vamos a dividir a Veracruz. Vamos a juntarnos y como dice ella, a Veracruz le va a ir bien, le va a ir mejor, y Veracruz va a estar de moda".

Finalmente, el delegado manifestó que respetará las decisiones del partido y llamó a mantener el respeto institucional, enfatizando la necesidad de unidad entre la militancia.

"Nosotros vamos a respetar todas las decisiones del partido. Te conocemos, no quieras venir y salir a dar otra conferencia de esas como la que hiciste hace rato, por favor. Entre la militancia debemos de trabajar unidos, siempre respetando la militancia (...).

"Qué bueno que (la afiliación de los Yunes) está en la comisión de Honor y Justicia, pero le digo a los dirigentes. No se debió de haber recibido la afiliación de este señor porque por principios nosotros sabemos bien quiénes son. Nosotros sabemos bien quiénes son ellos y si votaron la reforma que bueno que votaron la reforma. Le debían mucho a Veracruz, algo de todo lo que se robaron".