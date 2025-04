Traición a la mujer mexicana

La emisión conmemorativa del 8M 2025 de Alguien como tú publicada en los medios de difusión acostumbrados iniciaba: "De cara a la conmemoración del 8M hagamos un corte de caja, pues los Días Internacionales han sido establecidos para sensibilizar y hacer una llamada de atención a los Gobiernos y a la sociedad civil de qué falta por hacer o si se ha hecho algo...".

El texto enarboló el triunfo sufragista de la lucha feminista mexicana, que llevó a que la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo sea la primera Presidenta de México, así como, que en el Estado de Veracruz tengamos una Gobernadora la Ingeniera Rocío Nahle García.

La intención de esta edición fue engrandecer los logros feministas que abrieron de forma inédita espacios públicos a la mujer. Remarcando que México y Veracruz han ganado con las acciones afirmativas a favor de las mujeres y las niñas hasta ahora implementadas por Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle.

Desde esta trinchera, el tono de la conmemoración de esta fecha fue de triunfalismo y de gozo, sin embargo, poco nos duró el gusto, pues aún en el mes de la mujer y de manera significativa el día 25 o #dianaranja, en el que se acostumbra desde hace varios años realizar actividades que visibilizan la violencia en contra de la mujer y las acciones que se deben tomar para erradicarla, sucedió en México un acontecimiento digno del programa de Aunque usted no lo crea. Los diputados y diputadas Federales de la Legislatura de la Paridad, fueron en su mayoría artífices de una traición inimaginable en contra de nosotras.

Para ponerle a usted que nos lee en contexto, legislatura de la paridad significa que existe igualdad en número de mujeres y hombres, en la actual integración 251 mujeres son diputadas y 249 hombres diputados, que en "teoría" las diputadas son mayoría para efecto de las votaciones y que pudiera preponderar la voluntad femenina a favor de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, si se diera el caso.

Pues resultó como siempre ocurre, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, las y los flamantes legisladores aprobaron el dictamen presentado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para rechazar la solicitud de retirarle el fuero al diputado Federal Cuauhtémoc Blanco, que presentó la Fiscalía del estado de Morelos, quien en 2024 fue acusado por su hermana Nidia Fabiola Blanco de intento de violación, con la finalidad que enfrente las acusaciones que existen en su contra ante la autoridad competente.

En México, mediante el fuero constitucional los legisladores gozan de inmunidad, lo que quiere decir que ningún diputado o senador al Congreso de la Unión puede ser detenido, hasta en tanto sea desaforado.

Que no se entienda que este análisis de lo ocurrido en la Cámara de Diputados es un intento de linchamiento feminista en contra del hombre, encarnado en Cuauhtémoc Blanco.

Veamos, el pasado 25 de marzo de 2025, presenciamos como un grupo de mujeres diputadas flanqueaban y protegían a Blanco cuando estaba haciendo uso de la voz en tribuna -que por cierto no correspondía su participación- y como esas mismas legisladoras y otras más, le gritaban no estás solo , a manera de respaldo, usando esa frase que se dice a las mujeres víctimas de violencia para manifestarles sororidad y empatía con la situación que enfrentan y que identifica a las féminas en una misma lucha a favor del respeto de sus derechos humanos. ¡Qué locura lo vivido! ¡Vaya traición a las mujeres mexicanas!

Sin embargo, todo tiene una explicación, en la emisión de Alguien como tú de 24.07.2023 titulada Mujerismo y feminismo parafraseamos a Marta Lamas, Antropóloga y feminista mexicana: "Lamas continúa explicando, el mujerismo mistifica, y generaliza la creencia en que solo una mujer puede saber realmente lo qué le ocurre a otra mujer y sostiene, que dicha suposición es errónea, no solo por esencialista, si no porque plantea la posibilidad de comprensión en la identidad, y no en el conocimiento, pues no es lo mismo hablar como mujer que hablar desde un cuerpo de mujer.

Confundir la presencia de mujeres, el mujerismo, con el feminismo es un grave error. Mientras que lo primero es una condición básica de la democracia representativa, lo segundo es aquello que pretender conseguir que esa democracias sean más justas, igualitarias y equitativas socialmente. Que haya mujeres en la política es una cuestión básica de la calidad democrática, pero eso no garantiza que haya feminismo en la política. ("Mujerismo no es Feminismo", Cristina Hernández, feminista y escritora española).".

Dicho lo anterior, queda claro que esas 141 mujeres que votaron a favor que no se quitara el fuero Constitucional al diputado Federal Cuauhtémoc Blanco con la finalidad de enfrentar las acusaciones que existen en su contra como probable responsable en la comisión del delito de tentativa de violación en contra de su hermana Nidia Fabiola Blanco, actuaron desde el cuerpo de mujer, no como mujer. Se cumple la máxima: Ser mujer no significa ser feminista.

No obstante, más grave aún son estas interrogantes que quedan en el tintero en cuanto al actuar de las y los legisladores mexicanos en cuestión ¿Dónde dejaron los derechos de la presunta víctima de agresión sexual, acaso no merece se aclaren los hechos que denunció ante una autoridad competente? ¿La dejaron en estado de indefensión? ¿De antemano están haciendo juicio de responsabilidad y no le creen a la presunta víctima y consideran inocente a Blanco? ¿Las y los 291 diputados están a favor de la impunidad de los delitos? ¿Es un acto de corrupción blindado con el fuero Constitucional? ¿Les dimos nuestra representación popular a solapadores de presuntos delincuentes? ¿En manos de quién estamos?...Las respuestas las tiene usted...