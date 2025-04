Desconfía de la Policía

Prefacio.

Es un recurso utilizado con frecuencia por los representantes de la llamada cuarta transformación: cuando los conflictos internos (que se dan todos los días y en todos los ámbitos) alcanzan niveles de "crisis", hay alguien que los llama al orden. No resuelven el origen de la disputa, pero se les pide a las partes que sus diferencias ya no sean públicas. *** Lo hizo Claudia Sheinbaum cuando Adán Augusto López y Ricardo Monreal se lanzaron dardos envenenados a través de los medios de comunicación. *** Lo hizo Rocío Nahle cuando sucedió algo similar entre el actual presidente de la Jucopo en el Congreso local, Esteban Bautista, y su antecesor, el delegado del Bienestar Juan Javier Gómez Cazarín. *** Es una pausa que arece solucionar el problema, pero en realidad sólo se esconde y allá, "en lo oscurito" sigue creciendo hasta que ya no tenga solución. *** Alguien habló con Miguel Ángel Yunes Márquez. Es de suponer que haya sido su "padrino", Adán Augusto López y lo convenció de acabar de un plumazo con el conflicto generado a partir de su afiliación a Morena. *** "Andy" López Beltrán no iba a ser el que reculara, tampoco Rocío Nahle estaba dispuesta a ceder, por lo que el llamado fue a Yunes Márquez para que en él "cupiera la prudencia". *** La tarde de este martes circuló una carta de Miguel Ángel Yunes Márquez dirigida a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en la que el senador señala que, en el ánimo de "sumar voluntades" y "enterado de que algunas voces no están de acuerdo" con su afiliación, decidió retirar su solicitud de afiliación a ese partido, aunque aclaró que seguirá "apoyando" a la presidente Claudia Sheinbaum y se mantendrá en el grupo parlamentario de Morena en el Senado. *** Traducido al idioma jarocho: "tengan su pinche credencial, que al cabo ni la quería".

* * *

En realidad, habían pasado apenas dos meses desde que el Contralmirante de Infantería Marina Fuerzas Especiales, Diplomado de Estado Mayor, Alfonso Reyes Garcés, había asumido el cargo de secretario de Seguridad Pública de Veracruz (a pesar de no ser oriundo de Veracruz, como lo exige la Constitución local) y, por lo tanto, difícilmente se le puede atribuir el rezago reportado en materia de acreditación de los exámenes de control de confianza de los elementos de la policía estatal.

Un documento del gobierno federal ("Reporte de Evaluación de control de confianza al personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública") actualizado al 31 de enero de 2025, muestra que de cada 10 elementos de la policía estatal, tres no han acreditado esos exámenes.

No son, pues, servidores públicos confiables.

Lo grave de este tema -y que sí le corresponde al actual titular de la SSP- es que no haya exhibido de manera oportuna este déficit y no haya anunciado una profunda depuración de esa corporación que, coincidentemente, ha incurrido en abusos graves contra la población en las últimas semanas.

La propia gobernadora Rocío Nahle dio a conocer el pasado lunes que en lo que va del año han sido cesados más de 200 elementos de la policía estatal "como parte de la estrategia de seguridad implementada en los últimos cuatro meses, basada en el principio de cero tolerancia", según un comunicado emitido por la administración estatal.

¿Cuáles son, entonces, las medidas que ha tomado el secretario de Seguridad Pública para depurar la corporación?

El informe señala que Veracruz cuenta con 6 mil 656 policías estatales, de los cuales el 69 por ciento (algo así como 2 mil 063) no cumplen con la acreditación del examen de control de confianza. Resulta que de todos ellos, apenas el 10 por ciento ("poco más de 200", dijo la gobernadora) han sido cesados.

Los veracruzanos seguimos siendo "protegidos" por policías uniformados que no cumplen con los requisitos básicos para el desarrollo de sus funciones. No me vengan ahora con el cuento de que "ha disminuido la incidencia delictiva", cuando el titular de esa corporación ni siquiera ha sido capaz de poner orden en ella.

Apenas este martes una familia en Colipa denunció el ilegal allanamiento de su rancho por parte de elementos de las policías estatal y municipal, acto en el que -aseguran- saquearon un vehículo, del que sustrajeron diversos artículos y dinero en efectivo.

Los policías tienen su versión, pero frente a informes tan poco alentadores sobre sus niveles de confianza, ¿cómo podemos creerles?

En la administración de Cuitláhuac García vivimos una de las peores épocas en materia de seguridad. Los ciudadanos pasaron de suponer que esa crisis se debía a la incapacidad de la corporación, a confirmar que, en realidad, se trataba de una burda colusión entre los elementos uniformados y los grupos delictivos.

La llegada de Alfonso Reyes permitía augurar una corrección en el rumbo, pero no ha sido así. Ojalá no tengamos que repetir aquella lapidaria frase del empresario Alejandro Martí: "si no pueden, renuncien".

* * *

Epílogo.

La gobernadora Rocío Nahle prometió "garantizar" la seguridad de los aspirantes y candidatos a cargos municipales en Veracruz, pero las amenazas siguen. *** Integrantes del Partido del Trabajo (PT), expresaron su respaldo a Crispín Hernández Sánchez, aspirante de ese partido a la alcaldía de Mixtla de Altamirano. *** El ataque a Crispín Hernández ocurrió en la localidad de Xochitla, en la zona montañosa central de Veracruz. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y encontraron la camioneta Toyota Hilux, color blanco, con múltiples impactos de bala y completamente calcinada. *** Los agresores dejaron un mensaje firmado por un grupo delictivo de la región, dirigido al candidato del PT, quien anuncipo su intención de retirarse de la contienda. *** En marzo, Anell Acevedo Castellanos, quien se perfilaba como candidata a la alcaldía de La Antigua, por el PT, anunció su renuncia a la contienda electoral tras recibir mensajes amenazantes. *** Apenas el pasado lunes Iván López, candidato del PAN a la presidencia municipal de Cosautlán de Carvajal, anunció su renuncia a la contienda electoral debido a una serie de amenazas en su contra y de su familia. Explicó que sujetos desconocidos perpetraron actos de amedrentamiento en la casa de sus padres y vandalizaron un vehículo de su propiedad. *** ¿Y la seguridad, para cuándo?

filivargas@gmail.com