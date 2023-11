Exigen a Morena-Veracruz pronunciarse contra diputada por discriminación de indígenas

La dirigencia estatal de Morena que preside Esteban Ramírez Zepeta y la presidenta del Consejo, Dorheny García Cayetano, deberían pronunciarse contra el actuar de la diputada Margarita Corro en contra de una indígena del sur.

Así lo expresó el consejero estatal de Morena en Veracruz, Rafael Santos Govea, quien se pronunció porque los legisladores "inciten a otros diputados y diputadas a conducirse por los principios que rigen a nuestro movimiento, que no olviden que el pueblo fue quien los eligió".

Expresó que la actuación de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz contra una indígena, "es una falta de respeto a las y los ciudadanos del municipio, de la región, a los indígenas de Veracruz".

"Pero sobre todo a los poblados de reacomodo de origen chinanteco que habitan en el municipio", agregó Santos Govea, quien reiteró que su actuar no vela por los intereses de las comunidades indígenas.

"Y en lugar de censurar de esta manera a una persona que habla en su idioma, debería de estar velando por el rescate de nuestras raíces", dijo.

"No me explico su actuar, menos de ella que precisamente fue electa por ciudadanos, ciudadanas que habitan en nuestro distrito en los poblados 1, 2, 3, 4, 5... y demás localidades de origen chinanteco, su actitud no va con los principios que rigen a nuestro partido MORENA, y daña el trabajo que venimos realizando".