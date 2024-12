Epidemia de VIH en Veracruz debe atenderse, cifras "fueron maquilladas": activista

La coordinadora del Grupo Multisectorial de VIH y SIDA, Patricia Ponce Jiménez, instó a la gobernadora Rocío Nahle y al secretario de Salud, Valentín Herrera Alarcón, a priorizar acciones contra la epidemia de VIH en el Estado. Advirtió que no deben basarse en los datos del gobierno anterior, al que acusó de "maquillar la realidad".

"El último sexenio ha sido uno de los peores escenarios para la respuesta al VIH en nuestro Estado (...). Durante veinte años, grupos de la organización civil trabajaron en conjunto con el sector salud, pero eso se rompió", afirmó la activista.

De acuerdo con Ponce, Veracruz enfrenta un panorama crítico. La entidad ocupa el primer lugar en mortalidad por SIDA, en casos de mujeres embarazadas con VIH y en nacimientos de niños con el virus.

Además, lidera en el binomio Tuberculosis-VIH, que agrava la mortalidad. Refirió que en 2023 se registraron cerca de 2 mil nuevos casos de VIH, colocando a la entidad como la segunda en México con más diagnósticos recientes.

MAQUILLARON LA REALIDAD

La activista destacó que la pandemia de COVID-19 desvió recursos y atención, agravando la epidemia en la región. Sin embargo, enfatizó que actualmente el problema persiste debido a la falta de insumos esenciales como pruebas rápidas y condones masculinos y femeninos.

"Además, los CAPASITS se han convertido en expedidores de recetas. En algunos ya no hay psicólogos ni nutriólogos. La gente va por su medicamento, les dicen ´nos vemos en tres meses´. No hay esa atención integral con calidad y calidez que requiere una persona viviendo con el virus", consideró la activista.

Patricia Ponce insistió en que el Congreso del Estado debe etiquetar recursos para combatir la epidemia y garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes viven con VIH. "Esperamos que se pongan a chambear, que adquieran compromisos. El Congreso debe posicionarse sobre el tema y asignar recursos etiquetados al programa", afirmó.

La coordinadora señaló que mientras no se reconozca la magnitud del problema, la situación no cambiará. "Cada hora hay dos nuevos casos de VIH. Casi el 50% está concentrado en jóvenes, y no debemos olvidar a las comunidades indígenas que están siendo diezmadas", concluyó.