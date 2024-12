IMSS Veracruz Norte enfatiza la detección oportuna del VIH SIDA

En conmemoración del Día Mundial del SIDA, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte invita a la población derechohabiente y público en general a hacer conciencia sobre la importancia de la prevención y detección oportuna del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

"El VIH se trasmite preferentemente cuando se tienen relaciones sexuales no protegidas, también se puede adquirir transmitiéndolo de la madre embarazada al hijo, a través del uso de objetos contaminados con fluidos corporales como: a la hora de hacer tatuajes, perforaciones o durante procedimientos con instrumental no esterilizado", explicó la infectóloga del Hospital General (HGZ) de Zona No. 11, doctora Alondra López Martínez.

Agregó que, actualmente es muy sencillo detectar este virus, puede ser mediante pruebas rápidas o pruebas de sangre, el IMSS cuenta con los programas de pruebas rápidas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), y así como las pruebas de sangre que son ELISA de cuarta generación en las unidades de segundo y tercer nivel.

En ese sentido, la médica enfatizó que, "es muy importante detectar el VIH oportunamente, ya que esto permite preservar la salud, evita que se ocasione un daño al sistema de defensa, y previene que se desarrolle la enfermedad que se conoce como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)".

"Esta enfermedad sucede cuando las defensas han sufrido una disminución considerable en su número, lo que genera la presencia de infecciones y problemas de salud relacionadas del bajo control de la inmunidad ante patógenos muy comunes o patógenos ocasionales externos", añadió.

Cabe resaltar que, las medidas preventivas incluyen estrategias multimodales, unas son utilizar barreras de protección durante las relaciones sexuales, y otra es el uso de Profilaxis PreExposición (PrEP), ambas estrategias están disponibles en el IMSS, se pueden solicitar preservativos en los consultorios de Medicina Preventiva, así como el PrEP en consulta con tu médico familiar.

Para concluir, López Martínez enfatizó que el Seguro Social cuenta con tratamientos de primera línea para ofrecer a los pacientes un control adecuado, que permita a los pacientes tener una buena calidad de vida, así como expectativa de vida prácticamente normal, siempre y cuando se lleve el tratamiento y el seguimiento médico correcto.