En Orizaba, denuncian nuevo caso de detención ilegal; esto sabemos

Familiares y compañeros de trabajo del maestro de primaria Erick "N" de 49 años de edad, denunciaron el presunto abuso de autoridad y detención indebida de la que fue objeto por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública durante la jornada electoral del domingo 02 de junio.

Su esposa, Nadia Alejandra, aseguró que su marido se encuentra enfermo de vitíligo, además de que tiene diabetes e hipertensión; acusó que le han impedido el acceso a sus medicamentos, por lo que responsabiliza a las autoridades de lo que pudiera sucederle a su pareja.

"Mi esposo es maestro de primaria con domicilio en Camerino Z. Mendoza, fue detenido presumiblemente porque andaba con un grupo que probablemente simpatizaba con el PRI-PAN-PRD.

"Nosotros sabemos que desde el día viernes él ya nos comentaba que las patrullas ya andaban atrás de él".

La mujer afirmó que el arresto se dio de manera ilegal e injustificada, ya que no tenían ninguna orden de detención.

"Desconozco también por qué esa fotografía que le tomaron en Los Colorines apareció en las redes sociales, en donde se ensuciaba el nombre de mi esposo si se supone que es una fotografía que tomaron adentro de Los Colorines, de esta unidad

"Cómo es posible que esa fotografía esté circulando en las redes sociales, queremos que se esclarezca y por supuesto lo que pedimos es la libertad de mi esposo".

Afirmó que Erick N es un hombre de familia, con arraigo en Mendoza y jamás ha tenido alguna situación ilegal.

"Exigimos que lo pongan en libertad porque él tiene que regresar a su trabajo, nosotros no tenemos miedo porque nunca nos hemos dedicado a ninguna situación ilícita; ahorita sí tenemos miedo por toda la agresión política, por tratarse de diferencias de opinión".

La esposa de la víctima afirmó que sus abogados ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación en la Fiscalía de Nogales, y al catedrático lo están vinculando por delitos contra la salud cuando se trata de un hombre sin vicios.

Agregó que Erick "N" fue detenido cuando acudió a votar a la casilla ubicada en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, quien iba acompañado de su suegra de 84 años de edad y su hijo de 28.

"Él acudió a la casilla a votar, fue con mi mamá que no se puede mover y con su hijo, me parece que con una sobrina, iban todos juntos en el momento que lo detienen, hay testigos que se presentarán también".

Al cuestionarle de cuáles eran los motivos de la detención, expresó qué lo sometieron y detuvieron por una presunta revisión de rutina.

"Cuando llegó a la comandancia de Ciudad Mendoza me dice que yo no podía estar cerca, me alejaron para que no me diera cuentan cómo es que lo sacaban a él y cómo anduvieron manejando su camioneta de mi esposo indebidamente, por donde ellos quisieron se llevaron su vehículo".

Afirmó que Erick "N" fue detenido alrededor de las 9:30 de la mañana y presentado antes las autoridades hasta las 4:30 de la tarde; "cuando lo presentaron ya habían pasado siete horas, por supuesto que nos da la presunción de le estén fincando otro tipo de situaciones"

Familiares y amigos esperan la primera audiencia de Erick N // Guillermo Carreón

Lamentó que las autoridades de la Policía Estatal, lejos de brindar y garantizar seguridad a los veracruzanos, únicamente se dediquen a extorsionar y realizar detenciones indebidas.

"Ya es un modus operandi que están realizando, detener a la gente sin ninguna situación y de incriminarlos en cualquier situación, enervantes o incluso de armas o de delincuencia organizada, es lo que está realizando".

Fue en punto de las 15:30 horas que dio inicio la audiencia inicial de Erick N en las Instalaciones de la Sala de Juicios Orales de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba. Su familia confía en que pronto sea puesto en libertad.