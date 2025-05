¿Compra de votos en Atzacan? Mujer sale a dar su versión de los hechos

Debido a que en un video difundido recientemente la señora Maribel Pérez es señalada por recibir dinero por parte del alcalde de Atzacan, Mario Vargas, supuestamente comprándole su voto, la mujer decidió dar su versión y aclarar que se tergiversó la situación.

La ciudadana, quien tiene su domicilio en la zona de Rincón Grande, explicó que acudió a ver al alcalde para pedirle su apoyo para un familiar que se encuentra enfermo y no cuentan con los recursos para sufragar los gastos médicos.

Mencionó que no es la única persona que recurre al edil, pues hay más pobladores que ante una urgencia van a solicitarle ayuda.

"Realmente yo vine a pedir el apoyo, él, de buena voluntad me dijo que sí me iba a apoyar aunque sea con un poquito, que no iba a ser todo pero sí una parte. Ahora, ese video están malinformado que fue por política, que el presidente está pagando voto y que no sé qué tanto", expuso.

Maribel Pérez puntualizó que en el mismo video se observa que él en ningún momento le pide el voto, tampoco le pide su credencial o hace un mal uso de la necesidad que ella tenía.

Resaltó que no cree ser la única persona que ha acudido a las autoridades locales a buscar ayuda por alguna necesidad

Señaló que cuando vio el video le sorprendió que se manche tanto la imagen del presidente municipal y la suya propia.

"No se vale que por querer un apoyo de una necesidad ahorita lo estén poniendo a su favor y estén diciendo cosas que no son", apuntó.

La ciudadana dijo desconocer quién grabó el video y lo difundió de manera dolosa, aunque no descartó proceder legalmente.

Aseguró que ella es una persona libre, a la que nadie le está pidiendo su voto a cambio de dinero.

"Yo vengo por mi propia voluntad, para que al rato nadie diga que me estaban amenazando o que me trajeron a la fuerza o no sé qué tanto, porque por querer perjudicar a las personas ya no saben ni qué es lo que van a hacer", expresó.