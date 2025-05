Intocable en Orizaba: fecha,lugar y costo de boletos

No hay mejor evento para quitarse el estrés y salir de la rutina que con un concierto de nuestro artista favorito. Verlo y corear junto a ellos sus más grandes éxitos es una experiencia inolvidable. Y muy pronto en Orizaba estará Intocable.

La agrupación norteña de Texas, Estados Unidos y originaria de México, ofrecerá una velada inolvidable para sus fanáticos como parte de la gira nacional "Antología Tour", en donde interpretarán sus más grandes éxitos que comenzaron a cosechar desde la década de 1990 y que se mantienen actuales.

Todo lo que debes saber sobre Intocable en Orizaba

Intocable formado por Ricardo Muñoz y René Martínez fue una de las primer agrupaciones en juntar distintos ritmos mexicanos con un toque estilos de Estados Unidos. Algunos de sus temas favoritos son "Ya no aguanto más", "Dame otra oportunidad", "No me culpes" y muchos más.

Y hay excelentes noticias para sus fans, ya que la agrupación se presentará en distintos lugares esto como parte de su celebración por los 30 años de trayectoria. La gira abarca la Ciudad de México, Querétaro, Mexicali y por su puesto, el Pueblo Mágico de Orizaba.

Aparta la fecha, ya que el evento está programado para el próximo 27 de septiembre, en punto de las 21:00 horas en el Coliseo La Concordia de Orizaba, las entradas ya están a la venta en la boletera oficial.

Cabe destacar que para la presentación de esta gira el recinto de este Pueblo Mágico se dividirá en 6 secciones:

General Ruedo fan Tendido Barrera Periqueras Ruedo VIP

Los costos de los boletos para Intocable van desde los 700 pesos hasta los mil 900, dependiendo la zona que quieras disfrutarlos, ya que se espera que toquen al menos 30 temas, entre éxitos y posiblemente material nuevo. Sus más grandes éxitos son: Fuerte no soy, Un desengaño, Enséñame a olvidar, Perdedor y muchos más.