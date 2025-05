Marca oficial Celia Cruz, se desliga del homenaje en el Salsa Fest; podrían emprender acciones legales

Aunque el Salsa Fest 2025, que e el festival más grande de América Latina, y que se realiza en Boca del Río Veracruz, anunció este 2025 un homenaje a Celia Cruz, la marca oficial se desligó.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Patrimonio Celia Cruz indica que los únicos homenajes autorizados por el Patrimonio de Celia Cruz, serán anunciados y promovidos exclusivamente a través de los siguientes canales oficiales:

-Instagram @CeliaCruz

-Facebook @CeliaCruz

-Bandsintown

-Songkick

-Sitio web oficial: www.CeliaCruz.com

Asimismo, en redes oficiales, el comunicado de Patrimonio Celia Cruz detalla que todos los homenajes autorizados incluirán el logo oficial del Centenario de Celia Cruz "que es la única identidad gráfica permitida en todo canal relacionado, incluyendo volantes, afiches y contenido promocional junto con la declaración: Licenciado Oficial del Patrimonio Celia Cruz ".

Finalmente, el Patrimonio Celia Cruz advierte que "cualquier otro homenaje o evento que no esté publicado por estos medios oficiales y que no cuente con el logo autorizado, no está aprobado por el Patrimonio Celia Cruz y será considerado una infracción a la Ley".

Y agrega "los promotores o personas responsables por el uso no autorizado por el uso del nombre, imagen o semejanza de Celia Cruz, podrán ser objeto de acciones legales ".