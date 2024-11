En Huiloapan, señor es señalado por la muerte de unos borregos; denuncian amenazas

Rescatistas independientes de animales expusieron un caso de abuso en contra de un señor de escasos recursos del municipio de Huiloapan, el cual fue acusado por su hermana, quien es madre de la alcaldesa Lizeth Fuentes Rosas, de haberle matado unos borregos.

Las rescatistas indicaron que decidieron hacer público el caso, pues ya hubo incluso amenazas de muerte hacia ellas.

Explicaron que el señor Sotero de Jesús Rosas tiene tres perros y vive en un terreno familiar, pero ayer personal del ayuntamiento se llevó a sus perros y lo citaron a él para señalarlo de que los canes habían matado a varios borregos y debía pagar 20 mil pesos a una de sus hermanas que es la propietaria.

El señor pidió el apoyo de las rescatistas, quienes lo acompañaron al palacio municipal y ahí les dijeron que los perros habían matado en días pasados a dos borreguitos recién nacidos, a una borrega cargada y a otro más y que vecinos les habían dicho que habían sido esos canes.

Ante ello les pidieron que les mostraran las fotos de los animales muertos, pero les dijeron que no había fotos y que los cuerpos los habían tirado, por lo que ya no estaban disponibles, por lo que no había forma de comprobar cuántos animales eran.

Al hacerles ver que el precio de un borreguito no puede ser igual que el de un animal en pie, les dijeron que entonces les diera 10 mil pesos, a lo cual el señor no se negó, pero les recordó que era de escasos recursos, por lo que se comprometía a dar 100 pesos semanales.

Agregaron que al señor le fueron entregados dos de los perros y tuvo que pagar 510 pesos de multa por cada uno de ellos, recursos que reunieron las rescatistas.

Sin embargo, señalaron, el problema no ha concluido, pues cuando fueron a recoger al tercer perro, otro hermano del señor los amenazó de muerte tanto a su consanguíneo como a las rescatistas.

Por lo anterior, decidieron hacer público el caso, para responsabilizar a esas personas de cualquier cosa que les llegue a pasar a ellas, al señor Sotero y a los tres canes, ya que además exigen al dueño de las mascotas a que se vaya de ahí pero él no tiene recursos para salirse.