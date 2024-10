DIF de Orizaba presenta pulseras para evitar extravío de ancianos

Con el programa Regreso a Casa, que consiste en colocar a quienes lo deseen una pulsera inteligente con los datos de la persona, se busca evitar que adultos mayores de Orizaba se extravíen al salir de su hogar y, en caso de que así sea, se garantice su pronto regreso a salvo, indicó el presidente del DIF, Hugo Chahín Kuri.

Al presentar este programa ante diferentes asociaciones y representaciones de la población, como sacerdotes, pastores evangélicos, autoridades de la SEV, cámaras de comercio y jueces de manzana, indicó que desde el inicio de su gestión ha buscado poner en marcha estrategias que permitan salvaguardar a diferentes sectores.

"Siempre hemos creído que haciendo pequeñas acciones, poniendo nuestro granito de arena podemos causar gran impacto en la vida de las personas", apuntó.

Chahín Kuri explicó que este programa surgió a partir de una situación que observó en donde vio a un policía pasar con un adulto mayor, lo cual le llamó la atención porque "ya no eran horas de salir" y por "chismoso" fue a ver lo que estaba pasando y al acercarse se percató de que esa persona se encontraba desorientada y no sabía cuándo había salido de su casa y no sabía en dónde vivía.

Comentó que parte del protocolo es tranquilizar a las personas y ayudarle a ubicarse en dónde está y qué recuerda de su casa, pero al ver su cara de angustia quedó consternado y al día siguiente expuso a su equipo de trabajo pensar qué se podía hacer y fue así como surgió este programa.

"Este programa consta de una pulsera inteligente, diseñada y creada en nuestro mismo DIF, que contendrá los datos personales del usuario como su nombre, dirección, teléfono, datos del responsable, ayudándonos a que en caso de que éste se encuentre extraviado, se pueda apoyarlo a regresar seguro, sano y salvo a su hogar", apuntó.

El presidente del DIF de Orizaba aclaró que la pulsera no contiene un GPS y la policía municipal será la única que tenga acceso a esta base de datos para que cuando se presente un caso, mediante una aplicación exclusiva, podrán tener acceso a los datos y así comunicarse con sus familiares y asegurarse de su regreso a casa.

Puntualizó que este programa no sólo se trata de tecnología y herramientas, sino de que los adultos mayores puedan explorar el mundo con confianza, sabiendo que hay un sistema que los apoya y respalda.

Aclaró que el programa es totalmente gratuito y voluntario, por lo que los interesados pueden acercarse al DIF para solicitar su pulsera se registren sus datos.