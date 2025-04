Condolencias de Trump por muerte del Papa Francisco representan blasfemia: analista

Ante las posturas que ha asumido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump contra el mundo, el que ahora exprese sus condolencias por la muerte del Papa, es una blasfemia, pues rompe con las normas morales y éticas, consideró el analista político Juan Hernández Mercado.

Recordó que ese gobernante de una de las superpotencias mundiales mantiene una una política "de terrorismo político", persecución y deportación indiscriminada en contra de los migrantes y residentes de ese país, también de terrorismo político, económico y arancelario hacia resto del mundo injuriando, insultando, descalificando, amenazando y sembrando odios.

"Ahora se toma el atrevimiento de expresar "Rest in Peace Pope Francis! May God Bless him and all who loved him!" (¡Descanse en paz, Papa Francisco! ¡Que Dios lo bendiga a él y a todos sus seres queridos!), sus condolencias se convierten en blasfemia al romper con los principios elementales de toda norma moral y ética donde su principal sustento es la validez entre la convicción interior y su manifestación verbal y el comportamiento de quién lo expresa".

A simple vista se aprecia que Donald Trump es un xenófobo, supremacista, racista, mentiroso, lleno de violencia verbal, entonces cómo puede pedir a Dios por el descanso eterno de su némesis conductual y espiritualmente opuesto, cuestionó Hernández Mercado.

Consideró que esto sólo puede pasar cuando una parte de la humanidad extraviada en su oscurantismo elige y tolera gobernantes de esta talla o como Netanyahu y otros más y acaba por normalizar los niveles de violencia como el de los Cárteles mexicanos o bullying ascendente en México junto con otras formas de violencia o la lucha de los grupos delincuenciales.

"Cuando se normaliza la situación en Haití, las botas con púas en el Río Bravo, los muros Trimpianos junto a genocidios como el de la Franja de Gaza, es posible escuchar estás condolencias", remarcó.

El analista político recordó que en su último mensaje "Urbi et Orbi", el Papa pidió no ceder ante el miedo ni fomentar políticas de aislamiento contra los migrantes y ahí, sin nombrar a Trump ni a ningún gobierno, criticó con dureza el desprecio hacia los migrantes.

"Apelo a quienes tienen responsabilidades políticas a no ceder ante la lógica del miedo que conduce al aislamiento", señaló en su discurso, recordó Hernández Mercado.