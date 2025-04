Señalan a diputado de nepotismo con planilla de Morena en Perote

Randu Ortiz Herrera, fundador de Morena y exaspirante a la candidatura por la alcaldía de Perote, denunció que el diputado local, Paul Martínez Marié, impuso a su hijo, Paul "Polly" Martínez jr. como candidato a la Segunda Regiduría en la planilla oficial del partido para el actual proceso electoral.

En redes sociales, Ortiz pidió a la dirigencia estatal y nacional de Morena revisar el procedimiento de asignación de candidaturas en ese municipio.

"El diputado local Paul Martínez Marié impuso, porque esa es la palabra que usa el hoy candidato a presidente municipal, impuso a su hijo como regidor en la segunda regiduría", declaró.

Aunque reconoció el triunfo en la encuesta interna de Jorge Bonilla Merino como virtual abanderado a la alcaldía, sostuvo que se están replicando prácticas que el movimiento criticó desde su fundación.

"El partido fue creado para luchar contra un sistema lleno de corrupción, de nepotismo, de malos usos", dijo.

¿Nepotismo en Perote?

Ortiz cuestionó que se haya otorgado la segunda regiduría como parte de la cuota para jóvenes de entre 19 y 29 años cuando, dijo, existen múltiples perfiles con trayectoria en la militancia.

"Se me hace muy sospechoso y se me hace ofensivo de cierta manera porque aquí en Perote tenemos cantidad de jóvenes que merecen esa oportunidad", expresó.

También criticó que la primera regiduría fuera asignada a una mujer sin participación activa en el partido; "yo también me hago la misma pregunta: si no hay compañeras dentro del Morena que hayan estado en la lucha, que no se merezcan ese lugar", apuntó.

En su pronunciamiento, acusó presiones a trabajadores de la Secretaría del Bienestar en Perote para operar políticamente a favor de la fórmula oficial.

"Muchos funcionarios de esa dependencia están siendo separados de sus cargos o, en su defecto, amenazados o corrompidos, diciéndoles que tienen que participar políticamente a favor del candidato, y eso es una ilegalidad", afirmó.

Aunque aclaró que no se va de Morena, advirtió que no será cómplice de imposiciones; "esto no es traición, esto es coherencia (...) Yo sigo firme con mi partido, pero no me voy a prestar a este tipo de cosas".

Ortiz solicitó la intervención de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y de la Secretaría del Bienestar federal en este caso.

"El candidato tendrá que hacerse notar por sus propuestas. No se ocupa otra cosa más que, como decía Andrés Manuel, una mochila, trípticos, tenis y una botella con agua, no más", concluyó.