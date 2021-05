Detienen a presunto homicida de médico veracruzano; desaparecido desde diciembre

Es de señalar que el presunto homicida fue detenido en el lugar del crimen, y fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito por el delito de privación ilegal de la libertad y homicidio doloso calificado.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el ex subjefe de la Jurisdicción Sanitaria número VII de Orizaba, ex subdirector del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y médico del Hospital Regional de Río Blanco, Roberto Ventura Zepeda, la mañana del pasado 24 de diciembre salió de su domicilio ubicado en las ex Haciendas II de Jalapilla para trasladarse a una reunión navideña en la ciudad de Orizaba con compañeros de trabajo, pero nunca llegó.

Noticia Relacionada Por poquito; autobús casi cae en barranco de Rafael Delgado

Al siguiente día, su familia inmediatamente denunció su desaparición ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, además de solicitar el apoyo a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz y del Colectivo de Familias de Desaparecidos en la Zona Córdoba-Orizaba, para que se elaborarán las fichas de su desaparición y se iniciará con su búsqueda a través de las redes sociales.

Gracias al trabajo coordinado entre las autoridades y familiares, el pasado 2 de mayo, lograron la detención de uno de los presuntos homicidas en el interior de la casa del médico, quien confesó haber dado muerte y haber enterrado al galeno en el patio de un domicilio ubicado en el Ejido Novillero Chico de Rafael Delgado, mismo que fue cubierto con un piso de concreto.

PUBLICIDAD

Dos días después, las autoridades de la Fiscalía en coordinación con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, detectives de la Policía Ministerial y Peritos Forenses, lograron la exhumación de los restos del galeno, mismos que fueron enviados al Semefo de Orizaba en donde el médico legista le practicó las pruebas de ADN para lograr su identificación de manera oficial y posteriormente ser entregados a sus familiares para su cristiana sepultura.

Ha trascendido que existen más personas involucradas en este homicidio del también jefe de atención médica de primer nivel en el Gobierno del Estado, académico a nivel nacional e internacional, condecorado en 2015 con la mayor distinción de un médico "medalla Dr. Pedro Rendon", por lo que se espera haya más detenciones en los próximos días.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD