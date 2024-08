Denuncian bajas arbitrarias de estudiantes en la UPV Orizaba

*Fueron dadas de baja presuntamente de manera injusta y les impiden el derecho a reinscripción *





Cinco jóvenes estudiantes del séptimo semestre de la Carrera en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) con sede en las Instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 4, en Orizaba, presuntamente fueron dadas de baja presuntamente de manera injusta y les impiden el derecho a reinscripción por una materia que no fue acreditada por un docente que les exigía documentación confidencial de instituciones escolares públicas.

Los estudiantes externaron que el profesor Juan Carlos Ceballos, quién les impartía la materia de "Análisis para el Trabajo Docente 1", el cual supuestamente ya no se encuentra laborando en esa institución, exigió a las alumnas documentación confidencial de instituciones escolares públicas, cómo: plantillas escolares y nombres de catedráticos, documentación que no lograron conseguir al ser temas confidenciales y por ello presuntamente fueron reprobadas sin derecho a presentar un ordinario de regularización u extraordinario para poder acreditar la materia.

"Las demás compañeras no pudieron venir lo que estamos pidiendo ahorita es que nos autoricen o que nos den una oportunidad de concluir con la licenciatura ya que son seis semestres los que tomamos en esta institución sin ningún percance y sin ningún problema en calificaciones. Somos de la Licenciatura en Educación Básica esta escuela para formar futuros docentes, lo cual nosotros estamos conscientes como para que ahora tengamos que empezar de cero", dijeron.

Debido a que, las autoridades educativas de la Universidad Pedagógica Veracruzana, les negaron la inscripción para el séptimo semestre, se trasladaron a la ciudad de Xalapa para dialogar con la rectora de la UPV, pero aseguran, la docente de manera prepotente las corrió y les externó que no se podía hacer nada, cuándo a dos estudiantes sí les permitieron la inscripción a pesar de que de igual forma habían reprobado la misma materia.

"Nos trasladamos a Xalapa, y la externamos a la rectora que si a otros alumnos se les apoyó, porque a nosotros no, simplemente nos dijo de una manera muy prepotente que no se podía hacer nada y que la única opción que nos daba era que para el próximo semestre no se inscribiéramos en el semestre cero".

Las estudiantes dijeron que, a pesar de que le externaron a la rectora de la UPV, María del Rosario Pérez Méndez, que el docente Juan Carlos Ceballos, les había solicitado información confidencial de un jardín de niños específicamente, la funcionaria les externó una vez más que ya no se podía hacer nada le hicieran como quisieran., "Nos dijo que simplemente ya no le moviéramos, que había nada que hacer y que hiciéramos lo que quisiéramos, que si queríamos a ir con prensa, o a manifestarnos o a bloquear calles, ella no iba a hacer nada, nos dijo, hagan lo que quieran pero ya no pueden seguir".

Lamentaron el actuar de la funcionaria puesto que, nunca les dieron la oportunidad de cambiarse a otro centro educativo por estos problemas con este docente y ahora les impidan la reinscripción al séptimo semestre cuando a otros alumnos más si se les ha permitido y apoyado.