Veracruz acumula 112 denuncias por extorsión en el primer bimestre de 2025

Durante enero y febrero de 2025, Veracruz registró 112 denuncias por extorsión, lo que representa un promedio de 56 casos al mes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El repunte de este delito ha provocado reacciones en los tres poderes del estado, donde se debaten reformas para modificar la legislación penal, aunque las posturas se mantienen divididas entre partidos políticos y organizaciones sociales.

El Código Penal de Veracruz establece actualmente sanciones de cinco a diez años de prisión para quienes cometan extorsión, tras una reforma aprobada en 2021 que elevó la pena máxima, entonces fijada en ocho años.

No obstante, ante la continuidad de las denuncias, se analiza la posibilidad de elevar de nuevo las sanciones o bien incorporar de manera específica el delito de "cobro de piso" en la legislación local.

"No sirve aumentar penas": Fernando Yunes Márquez

Desde el Congreso del Estado, el diputado local del PAN, Fernando Yunes Márquez, se manifestó en contra de endurecer las penas. "Incrementar las penas no sirve de nada, ningún delincuente va a decir ´qué creen en la cámara de diputados ahora en lugar de darnos 15 años nos van a dar 20, ya mejor no extorsionemos´, eso no pasa. Lo que tiene que haber es inteligencia policial, inversión en materia para poder dar con extorsionadores", afirmó.

El legislador añadió que otros delitos, como el secuestro, han mostrado una reducción derivada de factores tecnológicos. "El secuestro ha venido a la baja los últimos 10 años, no en razón de que hayan subido penas o no, sino de que la tecnología ha mejorado, que ahora prácticamente en cada calle hay una cámara", sostuvo.

Desde el Poder Ejecutivo, la gobernadora Rocío Nahle García respaldó la idea de aumentar las sanciones por extorsión, luego de que un empresario de Minatitlán enfrentara directamente a sus agresores.

En el Congreso, la diputada morenista Naomi Gómez Santos confirmó que la propuesta se encuentra en etapa de análisis. "Tuvimos una reunión con la gobernadora para ver cómo desde el Legislativo aportar, estamos todavía en estudios de poder quizás ampliar esta pena de extorsión, en cuanto a cobro de piso", expresó.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advierte que el "cobro de piso" implica amenazas directas, uso de armas y un acoso sistemático a las víctimas. Esta forma de extorsión se ha documentado con mayor frecuencia en zonas donde operan grupos del crimen organizado.

En 2023, a nivel nacional se registraron 10 mil 337 denuncias por extorsión. Veracruz ocupó el segundo lugar con 881 casos, solo detrás del Estado de México, que reportó 4 mil 10. Guanajuato, Nuevo León y Jalisco también se ubicaron entre las entidades con mayor número de reportes por este delito.