Culpan a padre de menor lesionado del choque de patrulla y taxi en Orizaba

A 48 horas de un accidente entre un taxi, donde viajaban dos menores de edad y una patrulla de la Policía Municipal de Orizaba, la cual presumiblemente era manejada por una mujer que iba con el celular, el ayuntamiento no ha solventado los gastos, denunciaron los padres de los afectados.

El conductor del taxi y padre del menor informó que la Policía Vial lo responsabilizó a él del accidente, cuando la conductora de la patrulla viajaba a exceso de velocidad y con el teléfono en la mano.

Por ello, solicitó al alcalde, Juan Manuel Diez Francos, exija a la dependencia municipal un peritaje correcto ya que se está cometiendo una injusticia.

Alondra, madre del menor Khaled, de nueve años, informó que a dos días del accidente el ayuntamiento se ha negado al pago de gastos médicos, medicamentos y estudios.

'Hemos pagado por todo'

"El accidente fue el miércoles, yo estaba laborando, me enteré por redes sociales. Fui al hospital y lo único que sabía es que una patrulla los había chocado y que mi hijo estaba consciente.

También te puede interesar... Dos menores de edad, heridos tras choque de patrulla y taxi en Orizaba

"Cuando yo lo vi estaba consciente, todavía no le hacían curación, estaban esperando radiografías y el ultrasonido y hasta ahorita el ayuntamiento nunca se hizo responsable; él recibió atención porque yo soy mamá trabajadora.

"Yo le he comprado antibiótico, todo, y nadie del ayuntamiento se ha acercado, el único que vi fue a la abogada, no me dirigió ni la palabra y cuando le dije del daño emocional que hace una cicatriz se empezó a burlar de nosotros", aseguró.

Afirmó que de haberse tratado del hijo de alguno de los empleados del ayuntamiento o de algún oficial, ella ya no estaría laborando en el municipio o estaría detenida.

Tras el impacto, aluce el taxi en donde dos menores viajaban con sus padres // Cortesía

Debido a que el ayuntamiento no les ha dado respuesta, ella ha tenido que llevar a su pequeño a consultas particulares con un pediatra, pagando los medicamentos para el pequeño.

"Yo lo tuve que llevar a un pediatra; el IMSS no cuenta con el antibiótico que requería. De la consulta médica fueron 900 pesos, obviamente el pediatra no me da recibo como tal pero tengo la nota de alta que dice que se le dio de alta sin tomografía".

También te puede interesar... Fuerte accidente entre autobús de turismo y tráiler deja 4 lesionados en Maltrata

'Me quieren echar la culpa'

Por su parte, el padre del menor y conductor del taxi de nombre Cesar afirmó que la Policía Vial lo responsabilizó y nombró culpable del accidente, a pesar de que vecinos confirmaron que la oficial que manejaba la patrulla número Alfa-Pa-23 viajaba a exceso de velocidad y con el celular.

"Me marcaron como culpable, supuestamente ponen que es 1X1 ahí pero al momento del choque igual yo iba sobre la Avenida Oriente 33 normal, me detengo en la Norte 6 y me jalo y en eso la patrulla me impactó.

"Fue algo fuerte porque me aventó hasta la esquina del poste, me centró prácticamente pero nunca puse atención al accidente porque me enfoqué en atender a mi hijo, el cual tenía sangrado y no le paraba".

Lamentó que los policías que llegaron hasta el lugar únicamente se enfocaron en ver los daños que presentaba la patrulla, a pesar de que su pequeño se encontraba severamente lesionado.

También te puede interesar... Durante una detención, patrulla choca contra taxi en el centro de Córdoba (+VIDEO)

"Los policías en ningún momento se acercaron, hasta que un policía me dijo ´me da chance de tomar una fotografía para que se apliquen un poquito y te puedan brindar la atención Protección Civil, para que llegue rápido´.

"Después llegó la ambulancia y se lo llevaron al IMSS, pero yo ya no supe nada y ahora me marcan a mí como el culpable del accidente cuando yo no tengo la culpa".

Reiteró que la patrulla viajaba acceso de velocidad; "no se paró, no llevaba ni las torretas ni las luces encendidas y ahora el culpable soy yo, me están marcando el peritaje que soy yo el que pague lo de la patrulla".

El conductor del taxi Nissan Tsuru Sedan número económico 134 lamentó que la oficial que conducía dicha patrulla se bajó y le reclamó, diciéndole que por qué no se había detenido cuando ella manejaba con el celular en la mano y sin precaución.

La patrulla permanece en el corralón mientras se deslindan responsabilidades // Cortesía

"La gente de la misma colonia salió y se le volteó a la oficial, incluso su compañero le dijo que era el segundo choque que registraba en menos de 15 días. Su mismo compañero le reclamó y le movió la cabeza".

El ruletero afirmó temer por posibles represalias por parte del Ayuntamiento de Orizaba, ya que al marcarlo culpable únicamente tiene 72 horas para cubrir los daños ocasionados por el accidente, de lo contrario procederán a arrestarlo.

También te puede interesar... Patrulla de la SSP choca contra negocio en la autopista Puebla-Orizaba

"Lo primero que van a hacer es arrestarme porque van a decir que yo tuve la culpa, por eso quiero dar a conocer a los medios que me da miedo este aspecto y tiene que haber solución a este problema".

Por último, los padres de familia insistieron en pedir la intervención del alcalde para que se realice un peritaje correcto.

Este accidente se registró alrededor de las 09:30 horas del 15 de mayo, en el cruce de la avenida Oriente 33 esquina prolongación de Norte 6 de la colonia Abelardo L. Rodríguez.