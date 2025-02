¿Culpable o inocente?: él es Guillermo, joven de 24 años, presunto homicida de Benito Aguas Atlahua

Guillermo Israel Q. S., el joven detenido como presunto homicida del diputado federal por el distrito de Zongolica, Benito Aguas Atlahua, y cuyos familiares y amigos defienden su inocencia ya que el día del asesinato del legislador se encontraba en la Ciudad de México, tiene apenas 24 años y es conocido entre grupos religiosos.

"Hace más de cinco años que él participa en diferentes grupos (religiosos). Anteriormente él hizo una promesa, porque aquí nos basamos en promesas de tres años, participamos y la primera que fue en la comunidad de Villahermosa, perteneciente a la parroquia de Córdoba, él cumplió sus tres años, posteriormente, ya en este 2024, él participó en la parroquia de Santa María de Guadalupe, en la comunidad de Ayojapa, que pertenece a la Diócesis de Orizaba", mencionaron integrantes de la agrupación Antorcha Guadalupana.

Comentaron que el pasado 26 de enero él fue arrestado en Zongolica y el 31 de enero tuvo su primera audiencia y a pesar de que se mostraron fotos, videos y testigos que él no estuvo en Zongolica en el momento en que el diputado federal fue asesinado, nada le importó al juez y le fijó una nueva audiencia en tres meses.

Los integrantes de la agrupación indicaron que sabedores de que se está cometiendo una injusticia contra este joven originario de la comunidad de Mochichino, no sólo piden su liberación su familia y ellos, sino pobladores de Ayojapa que están conscientes de que el día 9 de diciembre salieron de esa comunidad a las 10 horas.

Comentaron que cada año se pide apoyo para el transporte de equipaje, por lo que llevaban una camioneta a bordo de la cual iba el equipaje mientras todos hacen el viaje en motocicleta, por lo que desde las 10 horas en que partieron de Ayojapa, después de recibir la bendición del sacerdote, y todo el camino que hicieron hacia Zongolica, Orizaba y hasta la Ciudad de México, Guillermo Israel estuvo con ellos hasta su regreso el 11 de diciembre.

Mencionaron que además de que los 11 integrantes de ese grupo pueden dar testimonios de que todo ese tiempo el joven estuvo con ellos, están las fotografías, videos y mensajes que estuvo compartiendo con otros compañeros de Villahermosa.

Agregaron que a pesar de intentaron dar a conocer a la opinión pública lo sucedido con Guilermo Israel, en redes sociales les han borrado sus mensajes y les cerraron primero una cuenta y luego otras dos que hicieron para intentar hacer difundir la verdad.

Señalaron que la población es la que ha tomado capturas de sus mensajes y los ha difundido así a sus conocidos.

La familia de este joven es de muy bajos recursos, por lo que la comunidad es la que les está apoyando con aportaciones para pagar los gastos de un abogado particular.

"No queremos que nuestro compañero sea sentenciado por un delito que él no cometió. Si no tenemos apoyo de la gobernadora y la Fiscalía, nosotros tomaremos la carretera federal", apuntaron.