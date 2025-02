Que no sea chivo expiatorio: PT Veracruz sobre detención del homicida de Benito Aguas Atlahua

El ex diputado local por el distrito de Zongolica, José Luis Tehuintle Xocua, se congratuló por la detención del presunto homicida del diputado federal por el mismo distrito, Benito Aguas Atlahua, mientras el actual diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila confió en que quien fue detenido sea el verdadero culpable y no se trate de un "chivo expiatorio".

Tras anunciarse por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República la detención del supuesto autor material, Tehuintle Xocua mencionó que ahora se espera que haya más seguridad en general para todos pero también algunas medidas para los diputados y alcaldes.

No obstante, descartó que haya temor que la presente jornada electoral vaya a ser violenta, al menos en lo que la región serrana se refiere, pues ha estado saliendo con los grupos de militantes y simpatizantes a convencer a los ciudadanos.

"Estamos en el tema de la afiliación, organización y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema", sostuvo.

El ex diputado indicó que no se considera que haya la necesidad de que los candidatos, en su momento, tengan que ir resguardados, sino que caminarán solos, pues se trata de ciudadanos honorables que no tienen nada qué temer de otras cuestiones.

"Ojalá no sea solamente chivo expiatorio, ojalá sea realmente que la Fiscalía haga bien su trabajo y que realmente sea el que asesinó o asesinaron al compañero diputado Benito Aguas", apuntó por su parte el diputado Ramón Díaz Ávila.

El también comisionado nacional del PT en Veracruz mencionó que quedan aún pendientes para la Fiscalía, nunca se acabará ese tema de los pendientes, menos con muchos jueces, fiscales y todos que andan en campaña en vez de andar sacando todo lo que se requiere.