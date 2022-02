"Definitivamente va a haber complicaciones en el suministro más las sanciones que se puedan venir de parte de los países de la Unión Europea. Si a eso le sumas que el gas es un bien comodín con precios internacionales y una bolsa en donde se cotiza el precio claramente nos va a afectar en México, en donde dicho sea de paso no tenemos producción de gas natural y todo depende de las importaciones que hacemos de Estados Unidos".

Admitió que si bien eso es una buena noticia, su precio que se dicta internacionalmente, por lo que van a existir complicaciones.

Subrayó que la planta de reciclaje que representa su materia prima es la chatarra misma que se reutiliza de aquellos productos que dejaron de funcionar, teniendo como ventaja que se puede estar fundiendo o refundiendo de manera constante a través de un horno eléctrico, pero que se le inyecta gas natural para tener un mayor incremento en la combustión.

De tal forma que esto ha generado incertidumbre y que se ha recrudecido a causa de la pandemia, que ha generado una recuperación mínima.

"La recuperación después de la caída no ha ayudado y ahora la incertidumbre global por lo que está pasando en Rusia contra Ucrania no hemos descubierto los alcances todavía, pero de que va a afectar va a afectar las cadenas en todo el mundo, no sabemos en qué medida".

Puntualizó que las ventas del acero han disminuido y lo que se está buscando es sacar ventas "hasta por debajo de las piedras" para que la empresa y la plantilla laboral no se vean afectados.

"Ha disminuido más o menos en un 10 por ciento ahorita pero eso no es lo preocupante, sino lo que viene o lo que puede venir".

Por último admitió que no les queda otra opción más que seguir sacando la casta y siendo creativos e inteligentes, buscando oportunidades en donde cada vez hay menos.