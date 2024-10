Realizaron campaña de concientización sobre el cuidado de la salud entre los jóvenes de Orizaba

A través de una dinámica de abrazos, baile y música en las que participaron estudiantes de varias instituciones educativas de la ciudad, éste día concluyó de manera exitosa la Campaña "Vamos a darnos un abrazo de vida", que englobó actividades de visualización y concientización emprendida en toda la ciudad para el cuidado de la salud.

Aunque este mes es enfocado a la prevención del cáncer de mama, se involucró también a otros tipos de cáncer que también afectan a todos los sectores.

Teniendo como sede la Plaza Bicentenario, más de un centenar de jóvenes en conjunto con las autoridades municipales se dieron una serie de abrazos para concientizar acerca del cuidado de la salud y prevenir el cáncer en sus diversas modalidades.

La Sindica Única del Ayuntamiento Orizabeño, Michelle Fragoso Martínez hizo un llamado para que acudan al médico de manera preventiva y si llegase a existir alguna situación que pudiera complicar su salud lo atiendan de inmediato y hacer a un lado el miedo ya que este suele paralizarnos y no nos deja enfrentar la situación, pero tomar impulso salva vidas.

"Es terrible, el miedo el que te digan que tienes algo te paraliza y lo que tienes que hacer, es que ese miedo te impulse a tomar decisiones, a hacerte esos análisis, o cuando te da mucha pena que te puedan ver por ejemplo un seno o que te vayan a hacer el Papanicolau, es cruzar ese miedo, es cruzar esa pena y darte cuenta que es tan sencillo. Pasas, lo cruzas y estás del otro lado, y tienes una tranquilidad infinita, te das cuenta de que algo no está bien y puedes atacarlo a tiempo".

Subrayó que si bien el mes de octubre se enfoca a la prevención sobre el cáncer de mama, existen otras variedades que afecta a jóvenes, hombres y mujeres por igual, de ahí que acudir de manera oportuna permite que la enfermedad no siga avanzando.

"Lo que quisimos hacer distinto es el mes de octubre no solamente enfocarnos en el cáncer de mama, sino en todos los tipos de cáncer. No existe un mes para el cáncer de próstata o un mes para el cáncer de pulmón, y era visualizar a todos y cada una de esas personas que están padeciendo esta enfermedad y decirles que hay esperanza y que bueno pongamos manos a la obra si hay algo que vemos que no está correcto y no nos esperemos a que nos pase algo peor sino que asistamos a nuestro médico más cercano, al Hospital Regional, a donde les quede más cerca donde sea lo propio, pero no nos quedemos de brazos cruzados".

Fragoso Martínez resaltó que involucrar a los jóvenes es de gran ayuda porque no se sabe si en sus hogares cuentan con algún familiar que está pasando por alguna situación similar y es importante poder tener esa empatía con ellos y que sepan que no están solos ante una palabra tan escalofriante que a nadie le gustaría escuchar estar enfermo de ello.

"Ellos seguramente saben de alguien que está enfermo y tú no sabes en sus hogares si alguien se encuentra enfermo, entonces que tú vayas tomando conciencia y que tú veas que esa persona que está ahí, y necesita de ti, necesita tenerte cerca, de tu comprensión, de tu cariño, los vas a sensibilizando y de eso se trata: de sensibilizar desde temprana edad y en este caso con los jóvenes para que cuando ocurre algo, no necesariamente en ellos, Dios quiera que nunca les ocurra, pero cuando pasa en tu familia, cuando pasa con un amigo, sepa que tienes que acompañarlos".

Por último, hizo un llamado a las mujeres para que independientemente de que estén preocupadas por los demás se preocupen por su salud misma ya que de esta manera podrán ser atendidas de manera oportuna y esto les permitirá seguir disfrutando de sus seres queridos.