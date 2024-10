IMSS Veracruz Norte invita a mujeres de 40 a 69 años a realizarse estudios de mastografía

En el marco del Mes de Sensibilización contra el Cáncer de Mama y en seguimiento a la campaña "¡Te toca! Tú 1 + 1", el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte invita nuevamente a las mujeres derechohabientes de 40 a 69 años a realizarse su mastografía, ya sea de primera vez o subsecuente después de 2 años, bajo el lema: "una mujer y una más sumando contra el cáncer de mama", el cual hace referencia a que inviten a otra mujer a que las acompañe y también se practique el estudio.

El doctor José Artemio Cruz López, coordinador auxiliar médico de Salud Pública, comentó: "esta campaña se lleva a cabo en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 de Xalapa; en la UMF No. 61 y en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UDDCM) en Veracruz; así como en el HGZ No. 28 de Martínez de la Torre y en el HGZ No. 24 de Poza Rica".

Asimismo, el epidemiólogo destacó que, "es muy importante que las personas derechohabientes presenten su cartilla nacional de salud y acudan bañadas, con ropa de dos piezas, es decir, falda y blusa o pantalón y blusa; sin desodorante, talco o perfume".

Para finalizar, el especialista enfatizó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mexicanas por tumores malignos, por lo que la detección oportuna de esta patología es necesaria y prioritaria para la sobrevida de la paciente, es por ello por lo que, el Seguro Social brinda capacitaciones sobre autoexploración a quienes lo soliciten, además de llevar a cabo la exploración clínica anual en mujeres de 25 años en adelante.