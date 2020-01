Con bloqueo exigen a FGE en Córdoba encontrar a Luis

Familiares y amigos del joven Luis Ronzon Montiel, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de enero, protestaron ante la Fiscalía Regional de Justicia, además de que bloquearon las principales calles de la ciudad de Córdoba con el objeto de que las autoridades agilicen las investigaciones.

"Estamos muy agradecidos con el trabajo que ha estado haciendo la Fiscal encargada en el caso, nos ha ayudado mucho, ha estado haciendo todas las investigaciones pertinentes pero no soy el único caso, no solamente es Luis hay muchos desaparecidos, ahorita hay muchos casos aquí y no es posible que la fiscal no cuente con apoyo, no tiene más personal más que ella, por eso estamos solicitando más apoyo por parte de la Fiscalía", dijo la madre del joven desaparecido.

Mencionó que este día acudieron a la Fiscalía con la finalidad de exigir se agilicen las investigaciones y este caso se pueda esclarecer, ya que diversas denuncias están sobrepasando a las autoridades; "acá hay personas que ya están esperando presentar denuncia por sus familiares, desconozco cuántas sean pero hay personas aquí también esperando que se les atienda y nos es posible que nadie las pueda recibir".

La mujer, acompañada por alrededor de 50 familiares y amigos de Luis, aseguró que no existe el suficiente personal en la Fiscalía Regional para atenderlos, por lo que aún hay denuncias por personas desaparecidas que no han sido interpuestas.

"La Fiscal en el tema de desaparecidos es la única y realmente es algo que sobrepasa a todas las fuerzas que ella nos pueda dar, no se está atendiendo, está girando todos los oficios y todo el apoyo pero es sólo una persona y no sólo es para el caso de Luis Ronzón Montiel, sino para todas las personas que hoy ya se están presentando para denunciar", dijo.

Exhortó a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y a las autoridades del Gobierno del Estado a reforzar y apoyar con mayor personal a los centros judiciales, ya que se encuentran rebasados.

"Sí están haciendo su trabajo pero realmente falta mucho personal de apoyo para que esto vaya caminando como uno quiere, no sólo el caso de Luis sino de muchísimas personas que se encuentran desaparecidas, también para que no haya el problema de que se quejen de que no hay una debida agilización en los casos".

Asimismo reveló que desde que desapareció su hijo ha recibido muchas muestras de apoyo de familiares, amigos y hasta de personas que ella no conocía; "la fotografía de mi hijo ya se encuentra en varias plataformas de personas desaparecidas, en lo que es el Servicio Estatal de Búsqueda, el Servicio Nacional de Búsqueda, y se ha estado boletinando para dar con su paradero".

La madre de Luis Ronzón recordó que su familia perdió contacto con él desde las 18:00 horas del pasado jueves 9 de enero; ese día vestía pantalón de mezclilla color azul, zapatos de vestir cafés y una camisa de cuadros roja con azul.