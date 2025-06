Llaman a participar en el maratón de donación de sangre 2025 en Orizaba

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su Delegación Veracruz Sur hace un llamado a la solidaridad y la empatía de la población en general para participar en el primer maratón de donación de sangre de 2025. Bajo el lema "Dona Sangre, dona esperanza: juntos salvemos vidas", esta iniciativa se llevará a cabo del 10 al 12 de junio en el Hospital General Regional (HGR) número 1 de Orizaba.

En vísperas del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, la médico María del Carmen Núñez Ortega, responsable del Banco de Sangre del Hospital IMSS Especialidades, enfatizó que esta convocatoria está abierta a todas las personas que deseen contribuir de manera altruista.

Núñez Ortega explicó que cada donación, de solo 450 mililitros de sangre, tiene el potencial de salvar hasta tres vidas, ya que puede fraccionarse en cuatro componentes esenciales: concentrado eritrocitario, plaquetas, plasma y crioprecipitado.

Uno de los principales objetivos de este maratón es desmitificar la donación de sangre y promover una cultura de donación voluntaria y altruista en la región.

La doctora lamentó el bajo índice de donación actual, atribuyéndolo en gran medida a la desinformación y a los tabúes que aún persisten.

Recordó la imperiosa necesidad de sangre y sus hemoderivados para pacientes oncológicos, hematológicos, neonatos, obstétricas y víctimas de accidentes graves, destacando la importancia crítica de estas donaciones para la recuperación y supervivencia de estas personas.

Si deseas unirte a esta noble causa y ser un donante de vida, Núñez Ortega detalló los requisitos fundamentales:

Horario y ayuno: presentarse en el Banco de Sangre a las 7:00 horas con un ayuno mínimo de ocho horas; edad y peso: tener entre 18 y 54 años, pesar más de 50 kilogramos y medir más de 1.50 metros; identificación: contar con una identificación oficial vigente; tener un estado de salud optimo y no padecer diabetes o hipertensión, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las 72 horas previas a la donación, no haber padecido hepatitis, no presentar infecciones activas como gripe, herpes o diarrea y en caso de tener tatuajes, estos deben tener más de un año de antigüedad.

Además de no estar tomando medicamentos para la próstata, aspirinas o antibióticos. No estar embarazada y no haber recibido transfusiones sanguíneas (el donador o su pareja) en los últimos 12 meses.

Por último, dejó en claro que tu donación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, exhortando a la ciudadanía en general "anímate a participar".