Basurero en Nanchital: así responde gobernador a protestas en contra

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que las recientes protestas en el municipio de Nanchital, en contra de la construcción de un relleno sanitario que supla al de Las Matas en Minatitlán, tienen un trasfondo político.

A pesar de la concurrencia de personas en la última manifestación del viernes, en donde expresaron su oposición a la obra impulsada por el presidente López Obrador, el mandatario veracruzano dijo que esta oposición representa "una minoría con intereses políticos".

Aseveró que detrás de esta movilización se encuentra un manejo político en contra de la alcaldesa actual, y lamenta que algunos individuos se sumen a esta causa sin considerar la necesidad de contar con un lugar adecuado que cumpla con las normativas ambientales.

Según él, este lugar idóneo no es fácil de encontrar; "las personas que se oponen siguen contaminando, su basura se va a un lugar a cielo abierto. El que no arroje basura que se oponga, tiene derecho. El que no produzca basura que tire la primera piedra", dijo el mandatario.

TRAS PROTESTAS, HAY INTERESES POLÍTICOS

El gobernador insistió en que este asunto se encuentra teñido de intereses políticos, ya que acusa a una regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de haber iniciado el movimiento de protesta debido a su desacuerdo con la alcaldesa de Nanchital, Esmeralda Mora.

Agregó que la regidora no ha informado a la población sobre la ausencia de un relleno sanitario y sobre las consecuencias de continuar depositando residuos sólidos urbanos a cielo abierto.

En cuanto a las manifestaciones, el gobernador negó que sean masivas y afirmó que el número de opositores no supera las 400 personas.

Señaló que es necesario que este grupo reflexione, ya que es una minoría en comparación con la población de Nanchital que asciende a 20 mil habitantes. Según sus declaraciones, la oposición no representa ni siquiera el cinco por ciento de la población.

"Los gobiernos anteriores dejaron esos tiraderos a cielo abierto y no se oponían", criticó.

García Jiménez enfatizó que, en la región sur del estado de Veracruz, no existe ningún relleno sanitario, lo que significa que todos los residuos sólidos urbanos generados en la zona terminan en vertederos a cielo abierto.

Finalmente, el gobernador detalló que para llevar a cabo este proyecto, el Gobierno estatal invertirá 40 millones de pesos, que se sumarán a los 20 millones que aportará el gobierno federal para abordar el manejo de residuos en municipios de la región.