Aplicaron 4 mdp del fideicomiso para la región huasteca

Este 2020, a pesar de la crítica situación que atravesaron durante varios meses los hoteles en esta zona norte, a través de los recursos captados por el impuesto por los servicios hospedaje, se aplicaron 4 millones de pesos para la región huasteca.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tuxpan y la Huasteca Veracruzana, Estela López Sánchez expuso que la captación de recursos este año no fue lo esperado al principio, pues vino la contingencia sanitaria que detuvo todo.

Acotó que durante varios meses, la demanda de habitaciones en los diversos inmuebles que funcionan como hoteles fue mínima, siendo hasta ahora por fin de año que se ha venido recuperando, lo cuál se vio mermado en el tema del impuesto del 2 por ciento al hospedaje con el que cumple este sector.

No obstante, reconoció que para el próximo año este tema del impuesto aún es incierto, pues no se les ha informado cuánto se les estaría otorgando, estando a la espera que no haya una reducción considerable.

Este impuesto, se aplica a todos los clientes de hoteles y todo aquel inmueble que es utilizado con este fin, ello, con la finalidad de aplicarlos en el tema de la promoción turística que se hace en cada una de las regiones en la entidad veracruzana.

Mientras tanto, esperan que con la reducción que se espera recibir se este recursos, no se vea detenida la promoción del destino, principalmente en estos momentos en dónde se requiere aumentar estás actividades, tras los resultados negativos de la pandemia.