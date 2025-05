Exigen liberación del activista Ignacio Córdoba; fue detenido tras protesta en Xalapa (+VIDEO)

Ignacio Córdoba Cruz es acusado por estragos durante la protesta del 15 de mayo en Xalapa





Los familiares y amigos de Ignacio Córdoba Cruz se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, para exigir su liberación, porque presuntamente fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la tarde del jueves 15 de mayo.

Durante la protesta, Brenda Córdoba, hermana de Ignacio, indicó que su hermano sí participó en la marcha y que fue acusado de estragos.

Es que durante la manifestación contra el homenaje al exgobernador priista Fidel Herrera Beltrán, en la marcha hubo destrozos y daños propiciados a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la marcha que avanzó sobre la avenida Manuel Ávila Camacho.

Sus familiares y amistades, protestaron la mañana de este viernes 16 de mayo, para pedir que Nacho como le conocen sea liberado lo más pronto posible.

También dijeron que después de la detención, estuvo en calidad de desaparecido durante casi cuatro horas, hasta que la hermana logró saber que estaba detenido en el cuartel de Heriberto Jara Corona, popularmente conocido como "San José" en el centro de la capital veracruzana.

Posterior a ello, fue trasladado a las instalaciones de la Dirección General de la Policía Ministerial, ubicado en Las Trancas, de la ciudad de Xalapa.

La detención ocurrió en la avenida Orizaba, de la colonia Obrero Campesina. Después, ante la incertidumbre de su paradero, el grupo de amigos, salió a manifestarse y gritar consignas afuera de las instalaciones del cuartel.

Brenda Córdoba, comentó que logró ver a su hermano con moretones en los brazos porque posiblemente fue golpeado. Se le cuestionó si del rostro estaba lesionado, pues hay fotografías que circularon en redes sociales, donde se nota ensangrentado y vendado de la cara.

"Son imágenes de hace diez años, pero anoche que logre verlo, estaba muy quebrado psicológicamente, no estoy segura que no le hayan pegado, él me dijo que no, pero vi unos moretones en los brazos, me dijo que estaba bien. En el rostro no le vi golpes".