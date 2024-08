Me voy tranquilo, programas sociales se quedan: AMLO en Veracruz

Mariachis, porras y miles de personas se reunieron en Sayula de Alemán para despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercera visita al municipio.

En un emotivo discurso, el mandatario afirmó que deja el cargo sin problemas pendientes y con la confianza de que los programas de la Cuarta Transformación se fortalecerán tras su retiro.

López Obrador, ante una multitud proveniente de diversas comunidades de Sayula de Alemán y municipios cercanos, expresó: "No hay ningún problema pendiente, no hay nada que temer, van a estar bien las cosas, van a seguir los programas".

Estas palabras desataron aplausos y porras de los asistentes, quienes también corearon "no te vayas" en varias ocasiones.

Conexión personal de AMLO con Veracruz

El presidente recordó sus raíces veracruzanas, mencionando que su madre es de Cosamaloapan y su padre de Tabasco, lo que generó aún más aplausos y muestras de cariño de los presentes. "El artículo 11 de la constitución de Veracruz dice que quien nace de hijos de veracruzanos, son veracruzanos", afirmó con orgullo.

Inauguración de la Carretera Acayucan-La Ventosa

Durante el evento, López Obrador inauguró la modernización de la carretera Acayucan-La Ventosa, una obra crucial para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La vía, que incluye dos libramientos, ampliaciones y seis puentes, beneficiará a miles de ciudadanos y mejorará el transporte de mercancías en la región.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, destacó los beneficios de la obra para los habitantes del sur de Veracruz. La modernización de esta carretera no solo agilizará el transporte, sino que también mejorará la seguridad vial y conectará a las comunidades con servicios básicos como educación y salud.

Continuidad de los programas sociales

López Obrador aseguró que los programas sociales implementados durante su administración, como la beca universal para estudiantes de educación básica, el apoyo a madres de 60 a 64 años y el médico en casa para personas mayores, continuarán bajo la nueva administración.

En su gobierno, dijo, se apoya a 12 millones de estudiantes de educación básica, 5 millones de nivel medio superior y 500 mil universitarios.

El presidente expresó su confianza en Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta de México, describiéndola como una mujer "preparada, con experiencia, incorruptible". "Voy a entregar la banda a una mujer con principios e ideales, es lo mejor que nos pudo pasar", declaró.

López Obrador aseguró que deja un peso fuerte, sin devaluaciones ni endeudar al pueblo, y sin aumentar impuestos ni el precio de la gasolina. "El presupuesto es dinero del pueblo, los servidores públicos somos solo administradores, solo guardianes para que nadie se robe el dinero del pueblo", enfatizó.

Despedida y misión cumplida

Finalmente, López Obrador se despidió diciendo: "Me jubilo pero me voy contento, me voy contento porque iniciamos la transformación del país". Además del presidente, estuvieron presentes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la gobernadora electa Rocío Nahle García y el secretario Jorge Nuño Lara, quien calificó la modernización de la carretera Acayucan-La Ventosa como "misión cumplida".