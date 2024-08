Desde Veracruz, Claudia Sheinbaum descarta traiciones y promete continuidad con AMLO

Desde Sayula, en el sur de Veracruz, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, aseguró que su gobierno mantendrá la dirección trazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que "no habrá traiciones".

Este compromiso fue expresado durante la inauguración de la carretera Acayucan-La Ventosa, evento que contó con la presencia del presidente López Obrador.

Durante la ceremonia en la Unidad Deportiva Sayula de Alemán, Sheinbaum destacó la importancia de la obra como parte del Corredor Interoceánico, un proyecto clave para el desarrollo regional. "Inaugurar caminos como este es simbolizar la transformación que nuestro movimiento promueve: igualdad y prioridad para los más necesitados", afirmó.

También te puede interesar... En Veracruz, gira de AMLO y Sheinbaum este fin de semana; supervisan modernización vial

La carretera no solo facilita la conectividad sino que también refleja los principios de la Cuarta Transformación (4T), subrayando que cada proyecto del presidente López Obrador se orienta hacia el bienestar de todos, especialmente de los pobres.

Sheinbaum reiteró su compromiso con los ideales de la 4T, prometiendo que no habrá marcha atrás en los logros alcanzados y que su administración se mantendrá fiel al legado de López Obrador.

También te puede interesar... Carreteras en Veracruz son mejoradas por Sedena por orden de AMLO

"Vengo aquí, al sur de Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que seguiremos con el legado del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No habrá retrocesos, no habrá traiciones, caminaremos junto al pueblo de Veracruz y de México", declaró ante una multitud que aplaudió su mensaje.

Impacto del Corredor Interoceánico en la Región

El Corredor Interoceánico, del cual la carretera Acayucan-La Ventosa es una parte integral, representa un esfuerzo significativo para impulsar el desarrollo económico en el sureste de México. Este corredor no solo mejorará la logística y el comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico, sino que también generará empleo y fomentará la inversión en la región.