Tuve que actuar sola; madre de Ian Gael García Miranda rompe el silencio en torno a la ´desaparición´ del menor

Luego de casi cinco años de silencio, frustración y puertas cerradas, Alma Rosa Miranda decidió hacer lo que las autoridades no hicieron: recuperar a su hijo Ian Gael García Miranda.

¿Desaparición o justicia?

El nombre de Ian Gael García Miranda apareció en una ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz el pasado 10 de abril.

Según esa versión, el menor había sido visto por última vez en compañía de su madre. Sin embargo, días después, Alma Rosa subió un video a redes sociales desmontando esa narrativa.

"Mi hijo no está desaparecido, está conmigo", afirmó. Desde un lugar que no quiso revelar por seguridad, la mujer explicó que logró reencontrarse con Ian Gael, luego de que el menor fuera separado de ella por su padre, Alejandro G. A., en 2020.

La madre del menor asegura haber denunciado la sustracción desde hace años. Según ella, existe una carpeta de investigación abierta (número 1152), pero nunca avanzó.

"Me cansé de esperar, de rogar por justicia, de suplicar por ver a mi hijo. Tuve que hacer lo que nadie más quiso hacer por mí", relata en su mensaje.

Durante ese tiempo, Alma Rosa asegura que las visitas a su hijo eran esporádicas, controladas y bajo condiciones humillantes; "me chantajeaba, me decía que si no accedía a sus condiciones no me dejaría verlo y lo cumplía", denunció.

La situación la orilló, dice, a planear una huida con Ian y sus otros hijos. El miedo a represalias por parte del padre del menor, a quien señala de tener "influencias y gente peligrosa de su lado", la llevó a dejar todo atrás, vendiendo su patrimonio para poder escapar.

En su mensaje, Alma Rosa insiste en que su único objetivo es estar con sus hijos, y que siempre estuvo dispuesta a llegar a acuerdos, pero asegura que el padre se negó, amenazando incluso con quitarle a su otra hija.

Ahora, desde la clandestinidad, asegura que no busca venganza, solo seguridad. "Solo quiero vivir en paz con mis hijos", concluye, mientras las imágenes del niño, sonriente y rodeado de sus hermanos, circulan por redes sociales como prueba de vida.