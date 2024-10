A mí me quieren; se desmarca Fernando Yunes de protestas contra su padre y su hermano

Tras el repudio expresado de manera directa por parte de algunos ciudadanos al exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, su hijo, el ahora diputado local panista Fernando Yunes Márquez opinó que él y su familia respetan la libertad de expresión.

Además, aseguró tener el cariño de la gente y rechazó que la decisión de su hermano, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez de aprobar la reforma judicial le afecte, a pesar de que en las protestas ciudadanas hablan de la familia Yunes.

"Ah caray, y a mí por qué. Primero hay que decir que es una decisión personal, que no veo por qué les afecte tampoco a ellos. Todos los diputados y senadores están en su derecho y el uso de su razón de votar como mejor les convenga", expresó.

"La libertad de expresión siempre debe de respetarse, se respeta, nosotros somos respetuosos. Lo que no se vale y me parece que no es correcto es cuando hay una agresión, pero no pasó nada", agregó.

'No he recibido nada más que cariño'

Cuestionado si no cree que ese rechazo hacia su padre, quien es el suplente de su hijoi, Miguel Ángel Yunes Márquez, es porque votó a favor de la reforma judicial, insistió en que hay libertad de expresión de quienes así lo deseen externar.

Asimismo, sobre si no teme que le suceda algo similar al salir a las calles de Veracruz, respondió que este día llegó caminando por calles del centro de Xalapa.

"Y lo que he recibido son saludos de gente que hace muchos años me saluda, yo vivo en Veracruz, todos los días salgo a dejar a mis hijos a la escuela, a trabajar, a la calle, al café y no he recibido nada más que el cariño de mucha gente", destacó.

Yunes Márquez dejó en claro que se pronunciará de las decisiones que tome al interior del Congreso del Estado a partir del 5 de noviembre.

"Es como si me pidieras que me pronuncie a favor de Trump o de Kamala Harris; cuando tú eres un funcionario electo no puedes opinar de manera personal, a mí no me corresponde. Es un tema que les correspondió a los diputados federales, a los senadores", subrayó.