Elección del Poder Judicial es buena, pero hay fallas en los filtros: candidato

Aunque la elección del Poder Judicial es un ejercicio democrático que puede ser un parteaguas, se corre el riesgo de que resulte contraproducente si llegan personas que no tienen la experiencia en incluso que no tienen la probidad requerida y que no se sabe cómo llegaron a las listas, señaló el licenciado en derecho Bernardo Hernández Ochoa, candidato a juez de distrito en materia mixta por el distrito 2.

"Desafortunadamente los filtros no han sido del todo idóneos, porque incluso en la boleta que yo voy hay una persona que fue, no sé cómo pasó los filtros, quedó en la boleta y es una persona que había sido encarcelada por actos de corrupción, hay hasta videos de eso", mencionó.

Hernández Ochoa cuestionó cómo es que pudo pasar los filtros una persona que fue aprehendida, cuando la probidad es un requisito base.

Mencionó que lo que esta elección busca es un cambio en el sistema judicial, del cual la gente tiene una mala idea, pero con esto sólo se causa desconfianza de que una persona no idónea llegue a esos cargos, que son muy delicados.

Señaló que otros señalamientos que se han hecho a nivel nacional hacen pensar que los filtros no sirvieron porque no sólo llegaron personas que no tienen buenos antecedentes, sino que tampoco tienen la experiencia y no saben llevar un juicio o cómo se hace un proyecto de sentencia.

"De manera general (le elección de funcionarios del Poder Judicial) es un buen proyecto, pero hay algunos que no deberían siquiera estar ahí", apuntó.

Hernández Ochoa señaló que el ciudadano con su voto es el que tiene ahora la responsabilidad de elegir a los mejores perfiles y con eso pueden ayudar a contar con un mejor Poder Judicial.

Respecto a su experiencia, el originario de Soledad de Doblado comentó que ha laborado como magistrado interino, haciendo revisión de expedientes y proyectos de sentencia.

Mencionó que tras egresar de la licenciatura en derecho por la UV ingresó como meritorio al Tribunal Federal, en donde se ha desempeñado a la espera de una oportunidad de ascender.

Comentó que su propuesta es que haya una justicia rápida para todos por igual, sin que los juicios se alarguen con tantos formalismos que hay y que provocan retrasos de años.

Detalló que la boleta que corresponde a su elección es de color amarillo y ahí aparece él con el número 15.

El candidato a juez mixto por el distrito 2 exhortó a los ciudadanos a que revisen el perfil de los aspirantes para que puedan tomar la mejor decisión y a esos cargos lleguen las personas mejor preparadas.