100 días, poco tiempo para evaluar gobierno de Claudia Sheinbaum: CCE Orizaba

Se requieren por lo menos seis meses para poder ver resultados reales del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum; 100 días no bastan para evaluar sus acciones pues lo que hay son decisiones que vienen del anterior gobierno, señalo la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Orizaba (CCE), Santa Sandoval Victoria.

"Yo creo que es muy temprano para decir algo, tienen algunos meses de haber tomado el poder entonces en este momento es extremadamente prematuro porque todavía estamos viendo decisiones del gobierno anterior llevadas a cabo en el nuevo. Creo que es muy prematuro hablar en este momento de algo verdaderamente importante o real".

Luego de que el domingo 12 de enero se llevó a cabo el informe de 100 días por parte de la mandataria, Sandoval Victoria enfatizó que no son suficientes para medir los avances que se tienen.

Asimismo, resaltó que apenas en diciembre ella dio su informe de nueve meses, y aunque pareciera nada es mucho trabajo y es algo muy pequeño, entonces al menos se deben de esperar seis meses para ver decisiones reales del actual gobierno a nivel federal.

En el caso del gobierno de Rocío Nahle dijo que son menos días, y destacó que se han tenido acercamientos "y se ha escuchado", además de que también se han atacado alunas problemáticas, lo que causa un precedente a diferencia de como se venía trabajando.

Derrumbe en la Orizaba-Puebla

Por cuanto hace al trabajo destacó lo hecho en la autopista Orizaba-Puebla por parte de la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales, en el que subrayó que debe hacerse "un trabajo bien hecho".

"El tema no es menor, no es un desgajamiento cualquiera, se vino casi la mitad del cerro y debemos de prever o es lo que justamente están viendo. tener la condición de que ese desgajamiento no afecte la parte baja.

"Creo que se están tomando el tiempo necesario y vemos que hay trabajos constantes, no como hemos visto en el resto de las obras de la autopista que trabajaban dos horas y descansaban 18; aquí realmente se está trabajando a marchas forzadas".

La presidenta del CCE en la zona Córdoba-Orizaba finalizó diciendo que dicho derrumbe ha representado pérdidas económicas multimillonarias.