Presidenta celebra "alegría de los mexicanos" en informe de 100 días de administración

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum agradeció la "alegría que se ve en el pueblo de México", luego de su informe de los primeros 100 días de su administración.

"La revolución pacífica que inició en México en diciembre del 2018, y tiene que ver con el cambio de conciencia principalmente y ahí vamos a seguir y a seguir y a seguir porque de México es mucha pieza y hay que servirle al pobre y darle siempre resultados para mejorar su calidad de vida, mejorar la educación, mejorar la salud y ampliar los derechos del pueblo", enfatizó Sheinbaum.

Dijo que en la medida que se amplían los derechos del pueblo de México en esa medida en el pueblo logrará el bienestar que representa la cuarta transformación de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 12 de enero, en el Zócalo de la Ciudad de México, el informe por los 100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación, en el que destacó sus estrategias de seguridad, educación, salud, política social entre otros temas, puntos clave en migración, seguridad, educación, salud, programas sociales y la relación de dignidad y no subordinación de nuestro País ante Estados Unidos.

Y reiteró que su mandato que busca construir el Segundo Piso de la Cuarta Transformación seguirá como base la continuidad en el proyecto iniciado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta subrayó que en su gestión se mantendrá el modelo del humanismo mexicano. "No vamos a regresar al modelo neoliberal, no vamos a regresar el régimen de corrupción y de privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado donde se gobernaba para unos cuantos".

Aseguró que quienes la critican dejan ver un mensaje machista porque "no pueden comprender que una mujer pueda gobernar, o ser abogada o ingeniera", pero dijo que aunque no les guste seguirá la transformación de México.