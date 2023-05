Regreso trinfual de Robbie Williams a México en Tecate Emblema

Robbie Williams volvió a México con su gira 'XXV', de la cual ofreció un show en el Festival Tecate Emblema 2023, mismo que cerró la noche del domingo 14 de mayo.

El cantante británico tomó el escenario principal del evento como broche de oro del Tecate Stage, en cual compartió con otras estrellas internacionales, entre las que se encontraron los estadunidenses Black Eyed Peas, el colombiano Camilo y el DJ noruego Kylo.

Acompañado por músicos en vivo, bailarinas y pirotecnia, el intérprete de 'Millenium' ofreció un show de casi dos horas, el cual incluyó temas de su reciente producción discográfica, 'XXV'.

Renovado

'XXV', el nuevo álbum de Williams, recopila los éxitos de sus veinticinco años de carrera con arreglos musicales orquestales y la voz actual del intérprete.

'Let me entertain you', 'Trippin'', 'Millenium' y 'Angels' forman parte de la producción, así como los temas nuevos 'Eternity/The road to Mandalay', 'Lost', 'Disco Symphony', 'More Than This', 'Home Thoughts from Abroad' y 'The World and Her Mother'.

En todas, la orquesta holandesa Metropole Orkest acompaña a Robbie en estas nuevas versiones, así como la cantante australiana Kylie Minogue en su éxito 'Kids'.

El disco vio la luz en septiembre de 2022 y su gira oficial inició en octubre en su natal Reino Unido. Tras recorrer Europa y tomar un break durante abril, el cantante regresó a los escenarios con su show en la Ciudad de México.

Portugal será la próxima parada de Williams, quien formará parte del North Music Festival de Porto y, a partir de junio, visitará Israel, Rumania, España, Holanda y otros puntos de Europa.