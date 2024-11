This is us: cinépolis reestrenará documental de one direction, estas son las fechas

Los fanáticos de One Direction tendrán la oportunidad de revivir la magia de la banda británica en la pantalla grande, ya que Cinépolis anunció el reestreno de su icónico documental This Is Us. Esta noticia llega como un homenaje especial tras el fallecimiento de Liam Payne en octubre pasado, quien fuera uno de los cinco integrantes de la popular boy band.

El documental, dirigido por Morgan Spurlock y estrenado originalmente en 2013, ofrece un vistazo exclusivo a la vida y trayectoria de Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne. Con una mezcla de momentos íntimos, entrevistas y escenas de conciertos durante su gira Take Me Home Tour, This Is Us capturó la esencia de One Direction en el pico de su carrera, marcando incluso, un hito en la cultura pop.

Un homenaje a Liam Payne impulsado por los fans

El regreso de This Is Us a las salas de cine responde al pedido de los directioners, quienes desde el trágico deceso de Liam Payne han solicitado que el documental sea proyectado nuevamente como un homenaje a su legado. Cinépolis, a través de redes sociales confirmó esta noticia, emocionando a los fans con la promesa de revivir los momentos más memorables de la banda.

Fechas y detalles del reestreno

Las funciones de This Is Us tendrán lugar durante cuatro días: el 19, 20, 21 y 22 de diciembre. Aunque aún no se han especificado las salas que participarán en este reestreno, se espera que abarque una amplia selección de cines en México. La preventa de boletos comenzará en las próximas semanas a través de la página web y aplicación de Cinépolis, donde se publicarán los horarios y más detalles.

This Is Us no es solo un documental; para muchos fans, representa un viaje emocional que conecta con los años dorados de One Direction. Estrenada originalmente el 30 de agosto de 2013, la película se convirtió rápidamente en un éxito mundial, consolidando el estatus de la banda como un fenómeno global.

El reestreno del documental se enmarca luego de la trágica muerte de Liam Payne, ocurrida en octubre pasado tras un accidente en Argentina. Su funeral, realizado el 20 de noviembre en una iglesia histórica en la campiña inglesa, reunió por primera vez a Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan desde la disolución de la banda. El evento fue un recordatorio del impacto que tuvo One Direction, no solo en la música, sino en la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Cinépolis invita a todos los directioners a sumarse a esta experiencia única, no solo como un viaje nostálgico al pasado, sino como una oportunidad de honrar el legado de Liam Payne y el impacto cultural de One Direction.

Para muchos, será un momento de conexión emocional, donde las canciones y los recuerdos revivirán una era que definió a una generación. ¿Estás listo para revivir la magia?