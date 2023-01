The Warning, hermanas regias al rescate del rock

Estas jóvenes pasaron de jugar en la sala de su casa a ser la banda telonera de Muse que se encuentra de gira por México, donde estarán compartiendo escenario.

Dany, Pau y Ale Villareal, son un trío de hermanas originarias de Monterrey con tan sólo 22, 20 y 18 años respectivamente. Desde pequeñas las tres tocaban el piano y estaban rodeadas de música, influenciadas por sus papás, quienes son melómanos del rock, por lo que ellas crecieron escuchando a bandas como Guns N´ Roses, Queen, Metallica y Muse, entre otros

Un momento clave en el crecimiento de The Warning se dio cuando Luis Villarreal, padre de las chicas, le pidió a su amigo Pablo González Sarre que le diera clases de bajo a Ale. Pablo González forma parte de Los Claxons, con quien estuvo nominado en los Latin Grammy en dos ocasiones (2010 y 2012), además de ser productor.

Tras algunas lecciones de bajo, se dio cuenta del talento no solo de Ale, sino también de sus hermanas, por lo cuál más adelante fue uno de quienes las impulsó a crear música propia.

Mientras seguían aprendiendo, continuaron haciendo cóvers de bandas que admiraban como Muse, Guns N´ Roses y Foo Figthers, mientras que su popularidad seguía al alza. El mismo 2015 fueron invitadas en el programa de Ellen DeGeneres como fenómeno de las redes sociales.

Las regiomontanas pasaron de hacer covers a crear sus propias canciones y así fue como en 2017, tras una campaña de recaudación, lanzan su primer álbum de estudio titulado XXI Century Blood, con 13 canciones originales, producido por Jake Carmona, quien también tiene créditos con Alicia Villareal, Los Claxons y División Minúscula, por mencionar algunos.

Él mismo les produjo su segundo álbum lanzado en 2018: Queen Of The Murder Scene, un disco conceptual que cuenta la historia del viaje interior de una joven perturbada desde el deseo hasta la obsesión, el asesinato y la locura. Las canciones se cuentan desde el punto de vista del psicópata interior de la joven o de su lado bueno, que tiene conciencia... hasta que no la tiene.

Ahora con su más reciente álbum ERROR, lanzado en junio del año pasado y sencillos como Money, que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones en YouTube, Ale, Pau y Dany dan un paso más en su carrera al ser las teloneras de la banda británica Muse, quienes se encuentran de gira por México.

La primera de cuatro fechas, fue en Monterrey el pasado 18 de enero, donde el público y los mismos miembros de la banda las acogieron de la mejor manera.