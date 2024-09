The Beatles: un último esfuerzo, 55 años del álbum Abbey Road

Luego del fallido proyecto Get Back, que posteriormente sería lanzado como Let It Be, era palpable que a los Beatles no les quedaba mucho tiempo como grupo, por lo que decidieron tomar la mejor decisión posible y reunirse para trabajar en un nuevo álbum, dejando sus diferencias de lado.

Aunque no se dijo explícitamente que iban a realizar su último álbum, todos en el fondo sabían que lo era, así que, pese a las tensiones, John, Paul, George y Ringo se comprometieron a trabajar de manera unida para que el proyecto resultara en algo parecido a los viejos tiempos.

Así fue como los Beatles sacaron adelante lo que se convertiría en su álbum Abbey Road, reconocido a nivel mundial por su icónica portada de los cuatro miembros del grupo cruzando el paso peatonal de la calle del mismo nombre, imagen tomada frente a los estudios de grabación en los que habían compartido tantos años.

Pero el contenido del álbum no se quedó atrás en demostrar lo que los Beatles podían lograr cuando le ponían dedicación: John Lennon, quien ya era el más alejado del grupo para entonces, dejó el icónico tema de apertura ´Come Together´, y otros temas como ´I Want You (She´s So Heavy)´ y ´Because´.

George Harrison se lució con dos de sus temas más reconocidos con los Beatles: ´Something´ y ´Here Comes The Sun´, y Ringo Starr, quien no era exactamente el mejor compositor del grupo, aportó una joya memorable: ´Octopus´ Garden´.

Finalmente, Paul McCartney dejó temas como ´Oh! Darling´ y ´Maxwell´s Silver Hammer´, además de ser la mente maestra en su mayoría detrás del espectacular medley que domina la segunda mitad del álbum.

Por esto y más, Abbey Road continúa siendo un proyecto innovador y atemporal en el aspecto técnico y creativo, siendo desde siempre aclamado por la crítica y posicionado como uno de los mejores, si no es que el mejor álbum de los Beatles.

Fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 y, como era de esperarse, fue también un éxito comercial, al punto de volver a la cima de las listas medio siglo después, cuando fue reeditado en 2019 con motivo de su 50 aniversario.

A pesar de que Let It Be fue lanzado un par de meses después, todo el material de dicho álbum había sido grabado antes que Abbey Road, por lo que este álbum fue el último proyecto que reunió a los Beatles como el grupo legendario que siguen siendo hoy, y a 55 años de su lanzamiento sigue cautivando a miles de oyentes que a través de él recuerdan que la música del cuarteto de Liverpool nunca muere.

¿Cuál es tu canción favorita de este álbum?