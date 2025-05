Ye Gon pide a juez se resuelva amparo por omisiones de FGR y SRE

El empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, solicitó a un juez federal resuelva "cuanto antes" el amparo que tramitó porque la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no le han dado respuesta sobre el asunto de su detención y su absolución en Estados Unidos.

Ye Gon, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano luego de ser extraditado a México por el gobierno de los Estados Unidos, en 2016, dijo al titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba Castro, que fue declarado absuelto en 2009.

"Su señoría solicito a usted atentamente que me resuelva este amparo cuanto antes porque ni Fiscal General de la República, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores me dio la respuesta sobre el asunto de mi detención y resolución del Tribunal de Washington D.C. lo cual fui declarado absuelto en el 2009. No estoy de acuerdo con lo que informe la autoridad responsable. A la par notificar a mi defensor particular sobre este asunto lo más antes posible por favor", indicó.

También te puede interesar... Sheinbaum anuncia acciones para evitar impuesto a remesas por parte de Estados Unidos

En 2009, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió a una Corte de Washington desechar las acusaciones por tráfico de drogas contra Zhenli Ye Gon, quien en 2016 fue entregado en extradición a México para ser procesado por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

Desde febrero de este año, el empresario naturalizado mexicano interpuso un juicio de amparo contra la falta de respuesta de la FGR y de la cancillería, en el que juez Brieba Castro le concedió la suspensión provisional.

El empresario también tiene activo un amparo contra la negativa de la FGR de darle acceso al expediente relacionado con su extradición a México, concedida por el gobierno de los Estados Unidos en 2015.

También te puede interesar... Habrá cooperación con nuevo embajador de Estados Unidos en México: Sheinbaum

Reclamó la "omisión de que se le brinde acceso y copia de los registros relacionados con su proceso de extradición activa relacionado con la petición de extradición 25/2007, que derivó de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006 actualmente consignada ante el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, bajo la causa penal 221/2024-I-P (antes causa penal 32/2019)".

En 2007, la extinta PGR le decomisó 205 millones de dólares en efectivo en una mansión ubicada en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.