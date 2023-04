Sophia Lillis cumple un sueño con 'Calabozos y Dragones'

Ya se encuentra en cines el filme 'Calabozos y Dragones: Honor entre Ladrones', el cual la actriz Sophia Lillis presentó en México el pasado 29 de marzo.

Sin embargo, al volver a Estados Unidos, conversó con la prensa local en el aeropuerto de Los Ángeles, donde reveló que ya estaba familiarizada con el juego desde su adolescencia.

"No puedo decir que soy experta, pero jugué un poco en secundaria y formé parte de un club", externó la actriz neoyorquina.

Universal

De acuerdo con la protagonista de la nueva saga de 'Eso' (2017-2019), el elenco tuvo una partida de 'Calabozos y Dragones' antes de la filmación, esto con el objetivo de "conocernos entre nosotros."

En ese tenor, destacó que Michelle Rodríguez fue la de "más experiencia", pues "fue la mejor, pero yo, terrible", afirmó.

Finalmente, aseguró estar emocionada de formar parte de la producción, de la cual subrayó es para todas las generaciones pues, aunque desconozcan sobre el famoso juego de los ochentas, la pelicula "es universal."

"Una cosa que los directores hicieron un buen trabajo, fue al hacer esta película muy universal. Si no has jugado, no significa que no vayas a disfrutar esta película", afirmó.