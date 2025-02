Películas y series que debes ver mientras esperas 'The Last of Us'

Hace dos años fue lanzada en la plataforma de streaming Max, The Last of Us una adaptación del videojuego homónimo. Y al final, la segunda temporada está por llegar, en donde veremos la continuación de la historia de Joel y Ellie, quienes intentan sobrevivir en un mundo postapocalíptico.

Y si eres fan de este tipo de producciones, con suspenso en medio de futuros distópicos y el mundo postapocalíptico, entonces estas películas y series no te las puedes perder. Y es que sin duda ver a los humanos infectados por el hongo Cordyceps, ha llamado la atención a más de uno, y estas producciones lo igualan.

También te puede interesar... The Last of Us: esta es la fecha de estreno para la temporada 2

Estas son las series y películas que tienen mundos postapocalípticos

Sin duda ´The Last of Us´ es una de las series más esperadas por los fans en este 2025, y llegará en abril. Mientras esperas puedes ver estas películas y series que seguro te llamarán la atención:

Resident Evil

La saga de películas protagonizada por Milla Jovovich. Esta película comparte con The Last of Us que tiene su origen en un videojuego de culto y grandes rasgos de su temática, como la de que los protagonistas son supervivientes en un apocalíptico mundo plagado de amenazadores zombies.

'The Road: La Carretera' (2009)

El planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo y, en medio de la desolación, un padre y su hijo se dirigen hacia la costa en busca de un lugar seguro donde asentarse. Durante el viaje se cruzarán con otros supervivientes: unos se han vuelto locos, otros se han convertido en caníbales.

También te puede interesar... Amor en el set: Los actores de Cobra Kai que son o han sido pareja en la vida real

'28 días después' ('28 Days Later', 2002)

Londres está muerto. Tras la propagación de un virus que acabó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la invasión de unos seres terroríficos. En 28 días la epidemia se extiende por todo el país y sólo queda un puñado de supervivientes.

Series

The Walking Dead

Basada en el cómic de Robert Kirkman. Como en 'The last of us', los protagonistas son los supervivientes de una infección, que deben evitar que los contagiados los muerdan o rasguñen y los conviertan en zombies igual que ellos.

¿Dónde ver? Fox, Disney+ y Netflix.

The rain

La particular visión del apocalipsis de los daneses, que también fue la primera serie original de Netflix del país escandinavo. Aquí el virus lo trae la lluvia, por lo que todo lo que toca queda contaminado.

¿Dónde ver? Netflix

Z Nation

El humor negro y la acción impregnan esta serie sobre un equipo que tiene que escoltar de punta a punta de Estados Unidos, de Nueva York a un laboratorio médico de California, a un hombre inmune a un virus zombi, muy parecido a Ellie en The Last of Us.

¿Dónde ver? Netflix.