The Last of Us: esta es la fecha de estreno para la temporada 2

La espera está por terminar. The Last of Us, la exitosa serie de Max basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog, regresará con su segunda temporada en 2025. Esta nueva entrega promete intensificar la acción, el drama y el terror, llevando a los personajes a situaciones aún más desafiantes y emocionales.

Tras una primera temporada que conquistó a la audiencia con la historia de Joel y Ellie en un mundo devastado por la infección del hongo cordyceps, la serie continuará explorando los oscuros temas del videojuego. Ahora, los protagonistas enfrentarán nuevas amenazas y decisiones difíciles que pondrán a prueba su moral y supervivencia.

El estreno de The Last of Us 2 ya tiene fecha

Desde hace unos meses sabíamos que faltaba poco para el estreno de tan esperada continuación, pues Max había prometido que esta llegaría durante la primavera de 2025; sin embargo, ya hay día y mes exactos.

Según confirmó Max en un comunicado oficial, la temporada 2 de The Last of Us se estrenará el domingo 13 de abril de 2025. En esta entrega, Ellie y Joel estarán de regreso, y se sumará Abby, un personaje clave que traerá consigo una historia de venganza que cambiará el rumbo de la serie.

Primer vistazo a Abby y nuevos pósters oficiales

Para aumentar la emoción entre los fanáticos, Max ha revelado una serie de pósters promocionales con los personajes principales.

Joel (Pedro Pascal) lleva el cabello más canoso, y su semblante es un reflejo de cómo su viaje le ha dejado profundas marcas emocionales.

Ellie (Bella Ramsey) lleva el cabello recogido y va armada con un rifle y una daga, en un estilo fiel a su contraparte en el videojuego.

Abby (Kaitlyn Dever), el personaje más esperado, se muestra con una actitud desafiante, aunque con un aspecto menos musculoso que en el videojuego. Su llegada marca un punto de inflexión en la historia, ya que su búsqueda de venganza contra Joel será central en la trama.

Cada póster está acompañado de la frase "Cada decisión tiene un precio", una referencia directa a las duras consecuencias de las decisiones que marcaron el final de la primera temporada.