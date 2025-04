Le impiden titularse y ahora buscan sancionarlo, denuncia alumno de Derecho UV

Brayan Hernández Gayosso, estudiante de la Facultad de Derecho región Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV), denunció nuevas irregularidades en su proceso de titulación.

Esto tras la cancelación de su examen profesional y la convocatoria a una Junta Académica Extraordinaria que, según dijo, buscaba sancionarlo "por sus actitudes y agresiones".

La Junta estaba programada para el lunes 21 de abril a las 15:00 horas, pero fue cancelada 43 minutos antes mediante un correo electrónico enviado a las 14:17.

"Me lo hicieron saber hasta las 2:17 por medio de correo electrónico. No hubo ninguna notificación personal, incluso cuando la solicité en dirección, únicamente me dijeron que ya me la habían enviado a mi correo", declaró el egresado.