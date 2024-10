Nueva película de ´Karate Kid´ con Jackie Chan ya tiene título oficial, ¡checa!

Los fanáticos de la saga Karate Kid acaban de recibir de golpe una excelente noticia, pues se ha confirmado el nombre que recibirá el próximo largometraje que pretende celebrar el legado de la franquicia creada por Robert Mark Kamen, fusionándola además con su remake del 2010.

El proyecto fue anunciado inicialmente en 2023 por Sony Pictures, en donde se revelaba que el gran atractivo de esta próxima película será el juntar a Ralph Macchio (Daniel LaRusso en la saga original) con Jackie Chan (señor Han en el remake).

La trama que se ha revelado es un guiño a la película original: un joven asiático (interpretado por Ben Wang) se muda de un lado a otro en los Estados Unidos buscando su lugar en el mundo; no pasará mucho hasta que encuentre un refugio en el karate, y emprenda un viaje de disciplina y propósito bajo la tutela de un mentor exigente.

El título del proyecto fue revelado por la cuenta de X de la franquicia como: Karate Kid: Legends. El post, además, devela el logo oficial, que mantiene el estilo de la película original, pero incluye notablemente la grafía de la serie Cobra Kai en la palabra "Legends".

The new #KarateKidMovie is kicking things off at #NYCC. Join us at the Empire Stage at the Javits center on Friday, October 18th 7:00PM-8:00PM. pic.twitter.com/WxxqoiwKW8