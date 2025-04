Pide Claudia Sheinbaum a militantes de Morena no adelantarse en el proceso electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los aspirantes de Morena no adelantarse en el proceso electoral, al sostener que "habrá tiempo para todo" y que lo más importante es seguir los principios éticos del movimiento.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la carta enviada a la militancia no está dirigida contra ninguna persona en particular, sino que se trata de una exhortación general a observar el comportamiento esperado dentro del partido. "La carta no es contra nadie en particular", dijo.

Sheinbaum reiteró que será el partido y no la Presidencia quien difunda el documento: "No se va a presentar en la mañanera", dijo.

También te puede interesar... Maribel Ramírez Topete: la apuesta del PAN para competir sin alianzas por Xalapa (+VIDEO)

RECORDAR LOS ORÍGENES

En cuanto al contenido, puntualizó que es una reflexión sobre los orígenes de Morena y los principios que deben guiar a su base. "Habla más bien la carta de lo que ha sido qué o cómo surge Morena, cuál es la ética, los principios de la militancia de Morena y una recomendación pues de que no se adelanten, que sigan las reglas electorales que están establecidas en la ley", explicó.

La presidenta también hizo referencia a los señalamientos sobre posibles actos anticipados de campaña o uso indebido de recursos públicos. Recordó que hay instituciones encargadas de atender esas situaciones.

"Si alguien demuestra que hay uso de recursos públicos en una campaña, pues que presente su queja al Instituto Nacional Electoral, o que haya actos anticipados de campaña, pues que presente su denuncia ante el INE", dijo.

También te puede interesar... Que lo compruebe; Esteban Ramírez a Manuel Huerta sobre supuesta venta de candidaturas

Agregó que, en caso de que existan acusaciones, también existen mecanismos para la defensa jurídica. "Hay una institución electoral que tiene sus mecanismos para definir si en efecto hay eso o no, y hay para defenderse aquel que ha sido acusado hasta la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral", expresó.

Al referirse a la senadora Andrea Chávez, Sheinbaum señaló que su mención no obedece a un señalamiento específico. "Andrea Chávez es una senadora joven que tiene intervenciones en tribuna espectaculares de defensa de nuestro proyecto", apuntó.

Por último, reiteró que el contacto con la ciudadanía será determinante en las etapas del proceso: "Habrá tiempo para todo y en todo caso, pues como siempre, lo mejor y lo que da más resultados es el casa por casa", concluyó.